Canciones de series: Wall Street a ritmo de Metallica

Un tiburón de las finanzas sin escrúpulos. Un fiscal dispuesto a cualquier cosa con tal de darle caza. Sobre un fondo lleno de millones de dólares y operaciones financieras que se escapan al común de los mortales, en el juego del gato y el ratón que protagonizan Damian Lewis y Paul Giamatti se mezclan cuestiones profesionales y personales, rencores, envidias, lealtades y puñaladas por la espalda dadas por personajes que venderían hasta a su padre por lograr su objetivo.

En Billions, acción, personajes y música están tan ligados entre sí que, sin su selección musical y la banda sonora compuesta por Eskmo (autor también de la música de Por trece razones, por ejemplo), la serie sería otra totalmente diferente. Los temas que suenan son el corazón de Billions. La ficción de Showtime (en España, en Movistar +) suena a rock, a punk, a folk, a hip-hop y a metal con una selección a la que prestan mucha atención los creadores de la serie, Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin. De hecho, Koppelman trabajó en el mundo de la música como representante de diferentes bandas y en algunos sellos discográficos.

La música de Billions es un "acelerador emocional" para los espectadores, como describían Kippelman y Levien en una entrevista en Upproxx. Grupos como Metallica o The Hold Steady incluso han aparecido como artistas invitados en la serie. Repasamos algunas de las canciones que han marcado las tres temporadas que llevan en antena estos lobos de Wall Street televisivos.

- Despot. House of Bricks

El primer capítulo de la serie ya sienta las bases de la relación que tendrán guion, personajes y música. Bobby (Damian Lewis) está obsesionado con una mansión que quiere comprar en los Hamptons, casa que finalmente compra como muestra de desafío a su rival. En una de las escenas más potentes del episodio, se pasea por su nueva mansión a ritmo de hip-hop.

- Metallica. Master of Puppets



El capítulo 1x04 gira en torno a un concierto de Metallica en Quebec al que acude Axe (Damian Lewis), gran fan de la banda. Además de ser un episodio en el que la serie empieza a tomar altura, contó con los integrantes de la banda de metal estadounidense. Los creadores de la serie propusieron esta participación a los representantes del grupo, que aceptaron. Pocos minutos antes de un concierto real de la banda en Quebec, grabaron las escenas para la serie, que también incluye parte de la actuación posterior.

- Chumbawamba. Tubthumping

Los temas que suenan al final de cada capítulo tampoco están elegidos al azar, todos tienen un significado. El 1x10 es uno de los episodios clave de la primera tanda, cuando ya se enfila la recta final. En un momento dado, uno de los personajes va escuchando Tubthumping ("I get knocked down"), de Chumbawumba, el mismo tema con el que se cierra este capítulo, rock británico que nos conecta con el espíritu de los protagonistas.

- Bob Dylan

Los creadores de la serie procuran que en cada temporada suene al menos una canción de Bob Dylan. En la primera, Gotta Serve Somebody sirvió de cierre del capítulo 11; Visions of Johanna hizo lo propio en el 2x09, y para la tercera temporada rescataron It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding).

- U2. With or Without You

Una de las canciones más recurrentes en la televisión da nombre a uno de los capítulos de la serie (2x10) y, evidentemente, suena en él. Puede que no sea la elección más original del mundo, pero encaja bastante con el momento que pasa entonces la relación entre Bobby y Lara.

- Josh Ritter. Homecoming

Koppelman señala este como uno de sus momentos musicales favoritos de la serie, el que marca el final de la segunda temporada y que acompaña a Axe y Chuck camino del hogar, cada uno en circunstancias muy diferentes (no vamos a dar más detalles para no entrar en territorio spoiler).

- Leonard Cohen - You Want it Darker



La particular voz de Leonard Cohen no podía faltar en la banda sonora de esta serie. El tercer capítulo de la tercera temporada termina con You Want it Darker, perteneciente al último álbum que grabó el músico y poeta canadiense.

- The Hold Steady

La música de la banda de rock de Brooklyn también ha pasado por la serie en varias ocasiones. Aunque en la primera temporada ya se escuchó de fondo Sequestered in Memphis, en el último capítulo de la tercera entrega han contado incluso con un breve cameo participando en una fiesta que organiza Bobby y en la que interpretan Entitlement Crew tras ser presentados por el propio Axe. En ese mismo capítulo suena Frank Sinatra en un par de ocasiones (Come Fly With Me y One of My Baby) y The Velvet Underground.