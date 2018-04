‘Billions’: Tiburones con piel de cordero en Wall Street

Asia Kate Dillon quizá es el primer actor de género no binario interpretando su propio género pero no el único. Liv Hewson, la hija en Santa Clarita Diet, también se declara “ello”, pronombre que prefiere para referirse a su persona, aunque no lo sea su personaje. Rose McGowan (Embrujadas) se declaró este año de género no binario, y la escritora, productora y directora de Transparent Jill Soloway es una de las primeras abiertamente inconformistas de género en televisión. “Al nacer dados mis atributos me asignaron mujer como género, pero yo me siento no binaria”, explica Dillon, que se dio a conocer en Orange Is the New Black. “Los únicos papeles que no interpretaría son los de alguien con atributos masculinos. O los de un transexual, porque no es mi experiencia”, argumenta. Eligió la categoría de actor al presentar su trabajo en Billions a los premios de la crítica y salió nominado.