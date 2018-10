La Mostra de València-Cinema del Mediterráneo vuelve tras seis años de ausencia

La Mostra de València-Cinema del Mediterráneo regresa después de seis años de ausencia. La 33 edición, que se celebra del 18 al 28 de octubre en la capital valenciana, ofrece una panorámica del cine palestino contemporáneo y repasa en sus diferentes secciones la última hornada cinematográfica hecha en el Mediterráneo.

El certamen se adentra en la zona negra del género policial con el ciclo Polar: serie negra a la francesa (Jean-Luc Godard, Jacques Bral, Chabrol, Tavernier o Hélène Catet…) y en el nuevo cine palestino, con películas como The reports on Sarah and Saleem', de Muayad Alayan o Writing on snow, de Rashid Mashararawi.

La Mostra homenajeará además al escritor y periodista Efthimis Filippou, guionista de las películas de Yorgos Lanthimos, y nominado al Oscar al mejor guión por Lobster. “Filippou hace de lo absurdo una constante vital. Otro tema recurrente en su obra es el control que se ejerce sobre el lenguaje, de tal manera que la realidad que conoce el personaje está distorsionada”, destacan los organizadores del certamen. En este ciclo se podrá ver Canino, Alps, Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado, e Icebergs, entre otras. El festival rendirá tributo también al productor Josep Anton Pérez Giner (Perros callejeros, Sonámbulos, El Pico), y al compositor y artista multidisciplinar Carles Santos.

La Sección Oficial de Mostra de València incluirá 11 películas de una docena de países del arco mediterráneo, que se proyectarán por primera vez en España, y con un 40% de presencia femenina. Esta edición retoma el festival creado en Valencia en 1980 y que fue suspendido en 2011 por el entonces Gobierno local del PP con la coartada de la crisis después de un largo proceso en el que su origen quedó absolutamente desdibujado y pesaron más los artistas que desfilaban por la alfombra roja que la proyección del mejor exponente de cine que se hacía a ambas orillas del Mediterráneo.Un grupo ciudadano mantuvo, durante los años de su suspensión, el espíritu de la Mostra, que el Ayuntamiento de València ha recuperado este año.

Palmera de honor

El certamen entregará su Palmera de Honor al director franco-tunecino Abdellatif Kechiche. El director de La vida de Adèle acudirá al festival donde se repasará su filmografía. "Esta Palmera de Honor concedida a Abdellatif Kechiche pone la guinda a una edición de regreso de la Mostra que responde a la ambición con la que emprendimos su recuperación", ha manifestado la concejala de Cultura de Valencia, Glòria Tello.