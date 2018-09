Sabrina Mahfouz: la lucha contra los clichés en Reino Unido

Sabrina Mahfouz es casi una desconocida en España, pero es una de las escritoras jóvenes más destacables de Reino Unido. Aunque ha compuesto numerosas obras literarias de diferentes géneros, algunos de sus libros se han interpretado como ensayos sobre la sociedad inglesa. Su doble nacionalidad –ha sido criada entre Londres y El Cairo– la ha llevado a indagar en la identidad en un contexto desfavorable, pero también se ha adentrado en la posición de la mujer en este y otros supuestos. La dramaturga, candidata al Literary Association Prize por su antología The things I woud tell you: british muslim women write (sin edición en español), ha intervenido este sábado en el Hay Festival Segovia.

A Mahfourz le han puesto el sobrenombre de mujer del renacimiento por su polifacética creación. Ella le resta importancia argumentado una serie de acontecimientos vitales que casi parecen haber sido casuales. Asegura además que muchos de los trabajos que ha aceptado han sido por mera “supervivencia”. El caso es que Mahfourz trabajó en el Ministerio de Defensa británico, con la esperanza de “ser espía”, ha bromeado. “Me di cuenta cada vez más que ser de Oriente Medio era un problema, aunque para mi era estupendo y no quería renunciar a mi pasaporte egipcio”, ha explicado. Un salto al periodismo de moda y un editor que le comentó su inclinación al tono poético en los artículos la llevó a probar suerte en los círculos de escritores noveles. Los genes de su bisabuelo, poeta en Egipto, afloraron y hoy es una de las dramaturgas en boga de Reino Unido, como destacó el entrevistador del evento, Ludovic Assémat, miembro del British Council de Madrid.

Sin embargo, su segundo desencanto profesional llegó, esta vez no por su pasaporte, sino por su sexo. La autora ha denunciado la dificultad de acceder a las salas grandes de representación y “el fastidio” que produce ver como colegas masculinos con los mismos galardones que sus compañeras obtienen una mayor visibilidad. “Al principio el mundo de las artes me pareció un paraíso en comparación con el del Gobierno, pero después comprendí que otorgaba unas libertadas limitadas”, ha expuesto.

Sus experiencias la han llevado a desarrollar su truncada actividad política a través de sus libros. The things I woud tell you: british muslim women write presenta situaciones vividas por diferentes mujeres musulmanas en el Reino Unido que desmontan los clichés sobre ellas. How You Might Know Me es una exposición poética del negocio del sexo extraída tras su contacto con este mundo como camarera en un local de streaptease. Durante el tiempo que trabajó en ese entorno, lo consideró un espacio de libertad para las mujeres; después, reparó en que los clientes eran en su mayoría hombres y, tras un proceso de dudas y documentación llegó a una conclusión: “Lo principal es que todos pensaban que si en el mundo hubiese más igualdad entre hombres y mujeres, el trabajo sexual sería muy muy pequeño”.

Las agresiones a minorías Las agresiones a minorías étnicas en Reino Unido a raíz del Brexit parecen haberse incrementado. En cambio, Sabrina Mahfouz se plantea si existe un aumento real o solo ha cambiado su visibilidad. Reconoce que no conoce las estadísticas de agresiones, pero considera que "siempre han existido ataques, lo que pasa es que formaban parte de la vida cotidiana, no se denunciaban, ahora, con el Brexit pensamos: 'Lo voy a decir, porque este también es mi país y no me vas a echar".

La identidad es uno de los temas que la acompañan intrínsecamente y sobre el que ha mostrado su hartazgo por “el encasillamiento” que sufren las minorías, especialmente la musulmana. “Puedes ser cristiano y judío y eso no quiere decir que seas muy religioso, pero si eres musulmán, entonces sí”, ha apuntado con ironía. La práctica de la religión, la moda o el aspecto físico enfrenta a los ciudadanos de Oriente Medio o Asia a situaciones que Mahfouz considera ridículas y que las artes también han propiciado, por ejemplo, en el cine y el teatro con la representación de personajes árabes siempre con las mismas características. “Hay actores que se cambian el nombre porque son musulmanes rubios de ojos azules y entonces no pueden hacer de árabes”, ha expresado con incredulidad. La dramaturga ha descartado redirigirse a la política para combatir estas cuestiones, porque la considera "impenetrable", y prefiere seguir apoyando "el nivel base" del activismo.