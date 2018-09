El origen de la creación está en Segovia

Paolo Vasile: "Mi enemigo no es Netflix, es el poder político"

Como un torero herido. Así se ha presentado el responsable de Mediaset Paolo Vasile ante el periodista de EL PAÍS Jesús Ruiz Mantilla. El empresario ha aseverado que el único enemigo que tiene es “el poder” y que las cicatrices que guarda su piel han sido infringidas por “los políticos”.

“Mi enemigo no es Netflix, mi enemigo de toda la vida es el poder político; el resto son competidores”, ha porfiado Vasile. Acuciado por Ruiz Mantilla, ha asegurado no tener miedo a la irrupción de nuevas formas de comunicación como las plataformas de streaming, porque estas solo departamentan las formas de comunicación. Ha bromeado con que la televisión está muy lejos de ser "un zombi" que no se da cuenta de que está muerto: "Como romano, nosotros a la muerte le tomamos el pelo".

Vasile también ha capeado las críticas habituales que se vierten sobre Telecinco en relación con la baja calidad de su contenido. Ha explicado que sus obsesiones en la vida son la pérdida del tiempo y la soledad, así que con su trabajo continuo ha contribuido "a fabricar tratamiento médico para una enfermedad social muy grande: la soledad". Ha reconocido que su objetivo es el de "hacer compañía a la gente", además de poder hacer una televisión costeada por la publicidad y con un valor de mercado. "Aunque el poder no siempre lo haya entendido", ha lamentado