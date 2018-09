La obra de Eduardo Arroyo inaugura el Hay Festival Segovia

Bajo la referencia de la puerta de San Martín, antigua entrada principal a la ciudad de Segovia, se ha inaugurado este lunes la cita española del Hay Festival. La decimotercera edición del evento tiene este año el lema Abrir la mente para imaginar el mundo, y bajo este más de 200 artistas y autores debatirán sobre la cultura como elemento unificador. El festival, que se extiende hasta el 23 de septiembre, se ha abierto con un recorrido por las once exposiciones de arte visual que han tenido como principal protagonista al artista Eduardo Arroyo, presente en el acto.

Más de medio centenar de piezas forman la exposición Eduardo Arroyo. Tríptico. Teatro, Arte y Literatura. Obras escultóricas, gráficas, libros, fotografías y un documental repasan la creación del artista, que, en cambio, no ha querido dividir su faceta como autor. “No hay tanta diferencia entre ellas", ha dicho, sin poder decantarse por ninguna. Las piezas recogen algunos de sus iconos, como las moscas, e incluye una creación de este mismo año: Waldorf Astoria.

Al polifacético creador lo ha acompañado el también artista Juan Garaizábal. Ha recuperado para Segovia la puerta de San Martín, derruida en 1886, con una escultura suspendida en el aire y realizada en acero inoxidable. Garaizábal ha buscado expresar con el mínimo material, el máximo significado, traer al presente “un elemento extraordinario para la ciudad, pues esta puerta es la entrada al primer Estado moderno", ya que aquí se firmaron las capitulaciones de Isabel y Fernando de Castilla con los musulmanes que pusieron fin a la Guerra de Granada.

El artista ha enfatizado su intención de “sacar al ciudadano” de sus conversaciones habituales, para generar debate a través del arte. Esta idea hilvana toda la programación del Hay Festival, por el que pasarán autores como Ken Follet, Manuel Vilas, Hanif Kureishi, Antonio Muñoz Molina, Clara Usón y otras personalidades, como los periodistas de EL PAÍS Carlos Boyero, que cierra el acto de inauguración esta tarde, junto a Borja Hermoso. La directora del festival, Sheila Cremaschi, invitó a todos los participantes a debatir sobre el “momento intranquilizador” que vive Europa: “Tenemos que contribuir a que esta Unión Europea permanezca muy unida porque Europa representa para el mundo los valores democráticos”. El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha apoyado a la directora: “Los valores que nos unen son más importantes que los que nos dividen y debemos celebrarlos”.

La fuerza de la imagen

La fotografía ocupa un amplio espacio en esta edición. Cinco de las exposiciones tienen la imagen como protagonista. En la Alhóndiga se puede visitar Sísifo Confuso, un reportaje sobre la actividad creadora del artista gallego Francisco Leiro.

El palacio Quintanar ofrece la muestra Encantados, del fotoperiodista Ricardo Teles. El brasileño refleja a todo color la cultura de su país, vivacidad que compite con la del fotógrafo Tomasz Tomaszewski, que retrata la vida cotidiana del pueblo romaní en Gypsies. Differente people just like us. En contraposición se encuentran las imágenes de Harald Hauswald, que recoge los grises cotidianos de la República Democrática Alemana; así como las del Centro Checo, que ha presentado La primavera de Praga, en el 50 aniversario de la revolución. También en este espacio el British Council ha inaugurado un recorrido multimedia donde acercan el movimiento Spoken word, donde la protagonista es la palabra hablada.

El circuito de exposiciones lo cierran Miguel Panadero, con una serie de historias que combinan literatura y dibujo, Dibugrafías; la británica Kate Daudy, con una reflexión sobre los conceptos de hogar e identidad en un contexto de migración, y la muestra Arquitectura para las personas, en el Colegio de Arquitectos, donde se ahonda en proyectos constructivos daneses.