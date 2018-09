Tráiler de ‘Cold War’, la nueva película del director de ‘Ida’

Joanna Kulig y Tomasz Kot, en 'Cold War'.

Solo dura hora y media. ¡Pero qué hora y media! El polaco Pawel Pawlikowski, educado en Reino Unido, logró cierto prestigio en el cambio del siglo con Last Resort. Después llegaron Mi verano de amor (2004) y La mujer del quinto (2011), que confirmaron su talento. Sin embargo, su vuelta a Polonia elevó su cine y allí rodó Ida (2013), una obra maestra, una delicada joya que no se andaba con florituras a la hora de narrar una historia de secretos familiares y destrucción de creencias con la que obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Y lo ha vuelto a hacer con Cold War, premio a la mejor dirección del pasado festival de Cannes. Cold War salta de un país a otro del telón de acero, aunque principalmente entre Polonia y París, desde finales de los años cuarenta a los cincuenta. Como protagonistas, un director de orquesta, que al inicio del metraje rastrea talentos que sepan interpretar el folclore polaco. Y así encuentra a una mujer, de la que se enamora. Juntos vivirán todo tipo de desventuras, el exilio francés, y lucharán por su supervivencia. Cold War impresiona por su puesta en escena, su huida de alardes y su decantación de imágenes. Se estrena el 5 de octubre y aquí tenemos en exclusiva el tráiler.