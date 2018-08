La comedia idealista de Mike Schur

La comedia moderna no se entiende sin Cheers. Gracias a su éxito, las sitcom pasaron de ser un conjunto de capítulos que cada media hora apretaban el botón de "volver a empezar" a una unidad serializada donde las decisiones y el bagaje emocional de los personajes tenían consecuencias en las tramas. Sean conscientes o no, casi todas las comedias puras beben de Cheers. Así lo plantea Mike Schur, guionista y productor estrella del humor televisivo actual que nunca ha escondido su reverencia por Sam Malone y su banda. Sus series, habitualmente limitadas a un único espacio (una oficina, una comisaría...), toman su ejemplo y están protagonizadas por elencos muy unidos de personajes exagerados que realmente solo buscan hacer el bien y gustar. Amigos eclécticos que, sorprendentemente, se entienden y colaboran. Por estúpidos que parecieran en el primer episodio, siempre acaban en el buen camino, y se les coge cariño.

Orígenes

Mike Schur (Michigan, 1975) tuvo su primer acercamiento a la comedia con 11 años, cuando robó de la balda de libros de su padre el tomo de historias cortas de Woody Allen Cuentos sin plumas. Dada su precocidad no es sorprendente que acabara donde empezaron tantos cómicos: como presidente de la revista satírica universitaria Harvard Lampoon. Como hicieron Conan O'Brien o Colin Jost, pasar de aquella publicación a los guiones de Saturday Night Live fue el escalón lógico. Durante ocho años, el programa de sketches le enseñó lo que sabe de televisión como productor de las noticias de Weekend Update (su estreno fue en el primer programa tras el 11-S) y dio un vuelco a su vida: en los pasillos del estudio 8H conoció a su futura mujer, J.J. Philbin (guionista de New Girl), a su socio Greg Daniels (con quien creó The Office y Parks and Recreation) y a actores como Amy Poehler y Andy Samberg, para quienes crearía series propias.

Grandes éxitos

Todo lo que ha hecho Schur desde entonces ha sido un triunfo, incluso si a sus proyectos les costaba asentarse. Igual que pasó con Cheers, cuya segunda temporada despegó gracias a las reposiciones veraniegas, la adaptación estadounidense de The Office necesitó tiempo para salir de la sombra de la original británica y crear su estilo. Al final fue tal el éxito que NBC decidió premiar a Schur (que hasta interpretaba al hermano de Dwight) y darle un spin off. Así nació Parks and Recreation, una comedia política rodada también en clave documental, aunque finalmente independiente, y protagonizada por Poehler. La serie, de nuevo, solo despegó cuando recibió una inesperada segunda temporada. Pero cuando sus personajes calaron, fue imposible no sentirse prendado por el idealismo de Pawnee, Indiana.

Después dar un éxito a Fox con el policiaco Brooklyn Nine-Nine, Schur recibió carta blanca en NBC. Ahora buscaba crear algo que rompiera con la estructura que había perfeccionado. Por primera vez como único creador (pero con Damon Lindelof, responsable de Perdidos, de consejero), lanzó la experimental The Good Place, otra comedia optimista que transcurría en el más allá. La libertad ha dejado al guionista atreverse a plantear, después de escribir un episodio de Black Mirror, debates sobre religión, ética y, sobre todo, la bondad de sus personajes en prime time. Tenía todos los ingredientes para fracasar, pero no solo funcionó, sino que se convirtió en la comedia más original de la televisión. Cada semana rompe su estructura.

Qué tiene entre manos

Es tal la pasión de Schur por Cheers que en la nueva temporada volverá a colocar al demonio omnipotente de Ted Danson tras una barra en la remozada The Good Place (ahora en la Tierra tras pasar por el cielo y el infierno). Es más, este otoño produce también Abby's, comedia sobre una bar adaptado al siglo XXI. Schur siempre regresa al lugar "donde todo el mundo sabe tu nombre". Muchas comparten incluso actores. NBC también ha salvado Brooklyn Nine-Nine, mientras Schur queda a la espera de que Aziz Anzari produzca una nueva temporada de Master of None, que ayudó a levantar. Si alguna vez se relanzara Cheers, no hay nadie más indicado. Es cuestión de tiempo.

Qué dicen de él

Las únicas polémicas en la que se ha metido alguna vez Mike Schur están en Twitter, donde, bajo el pseudónimo de su alter ego de crítico deportivo Ken Tremendous, ha criticado las numerosas decisiones de Trump. A principios de agosto, sin embargo, decidió abandonar la red social ante su complacencia con los comentaristas de ultraderecha. Quizás de aquí pueda salir otra serie.