Tráiler de ‘Beautiful Boy’, con Steve Carell y Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, en el tráiler de 'Beautiful Boy'.

Puede ser una de la película de los Oscar, al menos por su pareja protagonista. Steve Carell (que se prodiga cada vez más en el drama y le va bien en este género) y Timothée Chalamet (la revelación de Call Me By Your Name) encarnan a un padre y a su hijo en Beautiful Boy. El guion se basa en un best seller, las memorias homónimas de David y Nick Sheff, padre e hijo, que describen "la desgarradora e inspiradora historia de supervivencia, recaída y recuperación de una familia que lidió con la adicción durante muchos años". La película la dirige Felix Van Groeningen, el realizador de Bélgica y la sobresaliente Alabama Monroe.

Y Beautiful Boy empezará sus proyecciones en el festival de San Sebastián, donde competirá en su sección oficial, antes de su estreno en España en febrero de 2019.