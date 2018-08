Emblema de la ciudad, El Noi del Poble Sec, el autor de Mediterráneo, el artista que ha llevado por el mundo la inspiración que es capaz de irradiar Barcelona, escribió estos versos que hizo canción en 1989, para el álbum Material sensible. Ahora los traduce al castellano como homenaje al lugar que lo ha acompañado como peregrino de una música cuya raíz sigue estando en el barrio donde empezó a cantar. Es su oda a la ciudad “que me vuelve la espalda y la que me da la mano”.

A medida que llegan hombres

se hace grande la ciudad.

A medida que los pies le crecen

se le achica la cabeza.

A medida que crece olvida,

hinchada de vanidad,

que bajo el asfalto está la tierra

de los antepasados.

A medida que pierde la medida

va llenándose de prisioneros,

de robinsones de andar por casa,

náufragos en medio del barullo

que viven vidas pequeñas

en pequeños mundos de hormigón.

Así están las cosas entre

Barcelona y yo.

Mil perfumes y mil colores.

Mil caras tiene Barcelona.

La que Cerdà soñó,

la que malogró Porcioles,

la que devoran las ratas,

la que vuelan las palomas,

la que se remoja en la playa,

la que trepa por las colinas,

la que por San Juan se quema,

la que cuenta para bailar,

la que me vuelve la espalda

y la que me da la mano.

A medida que la camino

bajo los pliegues de su vestido

y le repaso las arrugas

con la puntita del dedo

me silban las esquinas

aquella vieja canción

que sólo sabemos la luna,

Barcelona y yo.

La quiero desnuda y entera

resbalando entre los dos ríos

con sus fantasías

y sus cicatrices.

La quiero con el entusiasmo

de un caloyo enamorado

porque está viva y porque se queja

mi ciudad.