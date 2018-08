La Junta de Andalucía apoya a la presidenta recusada por los taurinos

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha comunicado este viernes que ha sido desestimada la recusación planteada por cuatro asociaciones taurinas contra una de las dos presidencias de la plaza de toros de La Malagueta, concretamente la de Ana María Romero. "Una vez practicadas las informaciones pertinentes y analizada la documentación del expediente, no se ha deducido que Ana María Romero se encuentre o haya incurrido en ninguna de las causas de recusación que contempla el artículo 20 del Reglamento Taurino de Andalucía”, ha añadido Ruiz Espejo.

“Dado que no existe ninguna causa acreditada por la que pueda ser recusada la presidenta, se ha desestimado dicha recusación, con lo que se cierra este procedimiento", concluye. El delegado de la Junta apostilló que "los dos presidentes cuentan con la plena confianza de la delegación del Gobierno para abordar su trabajo en La Malagueta junto con sus equipos taurinos", y destacó el respaldo a Romero, en la que siempre ha "confiado por su compromiso y conocimiento del mundo taurino y que en estos días ha recibido infinidad de apoyos que demuestran estas facultades sobre la materia".

A pesar del apoyo, se mantiene este año el sistema de turnos de los dos presidentes, Ildefonso del Olmo y Ana María Romero, de manera que la feria la abrirá el primero este domingo. De este modo, la presidenta rechazada por los taurinos no estará en el palco el día que toreen El Juli —al parecer, el principal muñidor del escrito—, Ponce, Ferrera, Perera, Manzanares, Castella y Roca Rey. Al mantenerse este criterio y no aceptar la Junta un sorteo entre ambos presidentes, las principales figuras no deberán someterse a las decisiones de la señora Romero, y pueden considerarse como vencedores del pulso que han planteado a la autoridad.

Como se recordará, los matadores de toros, integrados en la Unión de Toreros, que agrupa, además, a las figuras más reconocidas; los empresarios taurinos de las plazas más importantes, pertenecientes a ANOET, así como los picadores, banderilleros y mozos de espadas presentaron ante el Ministerio de Interior un escrito en el que pedían la recusación de Romero Fernández, a la que acusan de "un proceder arbitrario y lesivo, principalmente en lo que atañe a las decisiones tomadas en relación con la aceptación y rechazo de reses tras los oportunos reconocimientos veterinarios y con la concesión de trofeos".

Los firmantes denuncian también "un comportamiento de la señora Romero hacia los toreros, especialmente hacia las figuras, y hacia ciertos ganaderos, que denota animadversión hacia lo que representan y hacia su protagonismo en la fiesta de los toros".

Los toreros y empresarios manifiestan, asimismo, “la posible existencia de un conflicto de intereses entre el ejercicio del cargo de presidente de una plaza de toros de la importancia de La Malagueta con el desempeño de funciones de crítico taurino en medios de comunicación y tertulias taurinas, y con el parentesco con responsables de medios de comunicación taurinos de ámbito autonómico, circunstancias que concurren en Ana María Romero".