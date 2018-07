David Guetta cancela un concierto en Santander para el que se vendieron 10.000 entradas

El DJ francés David Guetta suspendió el concierto que tenía previsto ofrecer la noche de este sábado en Santander, que cerraba el festival de Los conciertos de La Campa y para el que se habían vendido 10.000 entradas. El músico afirmó que el vuelo que lo iba a llevar desde Moscú (Rusia) no pudo salir hacia la capital cántabra por una avería, según han informado a Europa Press fuentes del entorno. Estas fuentes aseguraron que el músico intentó llegar con otro vuelo a Santander, pero que no pudo despegar debido al mal tiempo. Aunque los organizadores del concierto retrasaron hasta la madrugada la actuación del DJ, finalmente el concierto no se celebró.

El Ayuntamiento de Santander estudiará las posibles acciones por la suspensión del concierto, mientras que la agrupación municipal de Podemos ha solicitado al Consistorio que habilite una ventanilla única para atender las reclamaciones de los afectados.

La actuación de Guetta en Santander había generado una gran expectación por ser su primera visita a la capital cántabra. Estaba previsto que el DJ francés, al que precedían en el escenario Sylvian Armand, Deepend y Wally López, subiera al escenario a las 23.30, y aunque la organización fue retrasando las actuaciones previas, finalmente, tuvo que suspender la actuación. "Lamentamos comunicar que el concierto que David Guetta tenía previsto ofrecer esta noche se cancela. Problemas técnicos con el avión privado que tenía que traerle a Santander impiden que llegue a tiempo y no va a poder estar hoy aquí tal y como estaba previsto", informó la organización a través de las redes sociales. El fin de fiesta corrió a cargo de Wally López.

A pesar de que los responsables de Los conciertos de La Campa pidieron disculpas y explicaron que la situación era "ajena a la organización", la cancelación generó mucha indignación entre las miles de personas que habían acudido a la Campa de La Magdalena para disfrutar de la noche de música electrónica y esperaban disfrutar de la actuación del DJ francés. El músico se limitó a pedir disculpas a través de un vídeo grabado en el aeropuerto de Moscú. "Hola, Santander. Lo siento muchísimo, no puedo estar con vosotros esta noche debido a problemas con el avión y estoy tratando de ir lo más pronto posible para hacer nuestra fiesta. Lo siento muchísimo", dijo el DJ.

Desde la organización han informado de que ya trabajan para que quienes habían asistido al festival puedan "disfrutar de este concierto" en otra fecha, para lo que se está tratando de "reubicar" una nueva cita en la que Guetta pueda estar en Santander. La organización de Los conciertos de La Campa también indicó, a través de su cuenta de Twitter, que "próximamente" anunciará "el procedimiento a seguir con las entradas adquiridas para la noche del 28 de julio".