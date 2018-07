Diego El Cigala se suma al cartel del Sonorama 2018

Diego El Cigala actuará en la edición de este año del Sonorama, el festival que se celebra en Aranda del Duero entre el 8 y el 12 de agosto. El certamen ha anunciado hoy la incorporación del músico, que celebrará sobre el escenario los 15 años del disco Lágrimas negras, grabado junto a Bebo Valdés, un álbum que se editó con EL PAÍS y que vendió más de un millón de copias.

La edición número 21 de uno de los grandes festivales del año suma así una nueva estrella. El Sonorama 2018 cuenta entre sus cabezas de cartel con Liam Gallagher, que llevará al certamen su primer disco en solitario, As You Were, su nuevo proyecto tras Oasis y Beady Eye, un fracasado grupo que lideró con otros miembros de la mítica banda británica y sin la presencia de su hermano Noel. Enrique Bunbury protagonizará otra de las actuaciones más esperadas del festival de este año.

La programación del Sonorama Ribera 2018 también cuenta con Amatria, Ángel Stanich, Camilo VII, Dorian, Izal, Jacobo Serra, Joana Serrat, Jorge Marazu, Kiko Sumillera, L.A., La M.O.D.A., Ladilla Rusa, Lagartija Nick, Mi Capitán, Modelo de Respuesta Polar, Nat Simons, Rayden, Rozalén, Sidecars, Smile, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia y Xoel López.

🎶 ¡NUEVA CONFIRMACIÓN! 🎶@ElCigalaOficial se subirá al escenario principal del festival para interpretar el emblemático disco 'Lágrimas Negras', que grabó hace exactamente 15 años junto al pianista cubano Bebo Valdés. pic.twitter.com/no9Sbpc8cm — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) 23 de julio de 2018

Sonorama Ribera fue elegido como mejor festival de gran formato en los Premios Fest. Las entradas están a la venta por 60 euros (abono + camping) y 100 euros (abono VIP + camping). Este año hay una opción de compra por 82 euros que incluye el acceso a los dos festivales más representativos de la provincia de Burgos: el Sonorama y el Ebrovisión.