La gama SUV de Jaguar: los coches que se mueven al ritmo de la música

La carretera ha sido, desde que existe el rock, parte de la liturgia de las bandas. Es normal para los grupos recorrer cientos de kilómetros de bolo en bolo sin más compañía que ellos mismos. La experiencia puede resultar, a veces, cansina. Los artistas, acostumbrados ya a esta rutina, reconocen que esos momentos en los que uno está consigo mismo es cuando les vienen las mejores ideas. No siempre están preparados para sacarle todo su potencial, a veces, incluso, no son capaces de retener la inspiración y esta pasa de largo. Jaguar no es ajeno a esta realidad, por eso ha creado el proyecto The Pace. La marca ha creado 3 ediciones especiales de su gama de SUV convirtiéndolos en un estudio de grabación.

La idea es que mientras los músicos viajan puedan practicar con sus instrumentos y, si en algún momento les llega la inspiración, retenerla. El hecho de que sean tres estudios de grabación con ruedas diferentes se debe a que cada estilo de música requiere de unas necesidades distintas, de manera que una banda de rock utilizará más guitarras y percusión y otra que tienda a la electrónica se servirá de sintetizadores y otros elementos. Para probarlo, Jaguar reunió a tres artistas con personalidades dispares: Reyko, el grupo español de electrónica pop afincado en Londres; el guitarrista y compositor David Otero, exmiembro de El canto del loco, con una marcada influencia rock, y la banda madrileña Taburete, que navega por las aguas del pop.

Guillermo Bárcenas, miembro de Taburete más conocido como Willy, recuerda así la experiencia: “Llegamos a un hangar y nos enseñaron los coches. El nuestro disponía de timbales y amplificadores y el de Reyko sintetizadores. El coche era silencioso, por lo que la acústica era muy buena. Nos montamos y nos pusimos en marcha. Durante el camino estuvimos probando diferentes versiones, lejos de nuestro estilo, de rumba o folk. Fue maravilloso saber que si en un viaje te viene una buena idea tienes un botón para poder grabarla y no tienes que esperar a llegar a casa, donde a veces ya ni te acuerdas".

ampliar foto El dúo Reyko también grabó a bordo del Jaguar SUV.

Soleil e Igor, miembros de Reyko, destacan la comodidad de tenerlo todo al alcance de la mano. “Usamos un teclado y una caja de ritmos. Como el coche no hace ruido todo era más fácil, porque necesito elevar la voz ya que la tengo muy suave”. Una vez dentro de los prototipos, los tres artistas salieron a la carretera para desarrollar todo su potencial Surgieron grandes ideas, incluso dos de las canciones que el grupo de música electrónica está ahora preparando nacieron en aquel viaje.

Otero destaca el “cuidado y el mimo con el que todo está fabricado” y lo que más le impresionó fue la naturalidad con la que ellos se desenvolvieron. "Todo estaba en la línea de lo que solemos hacer habitualmente. Nos dio pie a realizar algo que tienes siempre en la cabeza, que es seguir haciendo música mientras viajas. Es lo que hemos intentado realizar muchas veces en la furgo pero nunca con una producción tan seria como con los coches que nos pusieron para tocar. Pudimos componer varios temas divertidos y meterle efectos. Sacamos varias ideas interesantes para nuestras canciones", afirma.

Willy de Taburete también aprovechó la experiencia para componer piezas que piensan utilizar en su repertorio. En todos sus conciertos, Daniel Guadaño, bajista del grupo, plantea un alegato defendiendo la música. Normalmente, lo hace sin sonido, pero esta vez decidieron improvisar una melodía que lo acompañase mientras le habla al público. Los tres artistas destacaron en la entrevista que es una gran ventaja la de disponer de un estudio de grabación que se mueve sobre ruedas para dar forma a la inspiración donde y cuando quiera que venga.

Esta noticia, patrocinada por Jaguar, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.