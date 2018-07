La filosofía, en pie de guerra

Ángel Gabilondo, filósofo. “La capacidad de pensar compete a todas las materias. Nos enseña a abordar la creación de ideas y a mostrar espíritu crítico, a ejercer la libertad de pensamiento. La filosofía es imprescindible para no tener una idea dogmática o abstracta de los conceptos. Debe estar por ello en el currículo, claro que sí”.

Manuel Cruz, filósofo. "Probablemente resulte un tanto presuntuoso en estos tiempos que nos ha tocado en suerte vivir afirmar, como hacen algunos, que los poderosos de diferente tipo que pueblan nuestra sociedad le tienen miedo a la filosofía, debido a la carga que ella contiene de inteligencia crítica y de capacidad de impugnación del orden existente. Quizá describa mejor la consideración de lo filosófico que tales poderosos albergan sostener que lo ven como algo perfectamente prescindible. No es, por tanto, un rechazo que nazca del temor, sino del desdén. Desprecian cuanto ignoran, como sin duda hubiera dicho nuestro poeta. Pero no es cuestión de que, frente a las inconsistencias de aquellos, la filosofía ofrezca ámbitos de certeza incontrovertible o de fundamentación incuestionable para nuestras creencias.La filosofía no está para garantizar la verdad, sino para protegernos de la(s) mentira(s), en cualquiera de sus formas, de la más elaborada a la más banal. Probablemente bajo esta clave pueda ser interpretado el formidable esfuerzo que representa la historia de la filosofía en su conjunto, y por lo que consideramos fundamental que nuestros jóvenes la conozcan: porque constituye el sostenido empeño, por parte de todos aquellos pensadores que se han aplicado a lo largo de la historia a reflexionar con la mayor lucidez posible, en desvanecer las cambiantes nubes de engaño y oscuridad en las que el ser humano, desde sus orígenes, ha estado envuelto. Por supuesto que hoy nos envuelven las nuestras, como a nuestros antepasados les envolvieron las suyas. Pero el denominador común de los grandes filósofos siempre ha sido, aunque cada cual lo dijera con sus propias palabras, la pulsión por acreditar que no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque permite mostrar lo que nuestro mundo tiene de construcción, de artificio, de producto humano y, en esa medida, en demasiadas ocasiones, de engaño social organizado que venimos obligados a combatir. Si todavía nos importa eso de ser libres."

Argelia Queralt Jiménez, profesora de Derecho Constitucional y escritora. “La filosofía en las escuelas e institutos y, en general, un acercamiento siquiera somero a las ciencias sociales, aporta enormes ventajas a la maduración intelectual de nuestros chicos y chicas. Se destacan ahora tres beneficios estrechamente relacionados entre ellos. No sentirse raros: la filosofía, entendida como estudio de las grandes preguntas de la vida, acerca a nuestros jóvenes a otras personas que antes que ellos ya se plantearon cuestiones como la vida y la muerte, el miedo a lo extraño, la fe, el amor, etc. Capacidad crítica: les dota de elementos para analizar críticamente la realidad, permitiéndoles identificar y seleccionar los contenidos útiles para el debate de entre la ingente cantidad de datos a la que tienen acceso con tan solo un clic. Distancia y paciencia: les ayuda y acostumbra a plantearse desde una cierta objetividad y serenidad los hechos que les envuelven porque, en definitiva, la filosofía ayuda a pensar, no a reaccionar”.

Nilo Casares, profesor de Filosofía y crítico de arte. “El problema de las penurias de la ley Wert no es solo español, la situación en México es igual de mala, no menos que en los Estados Unidos de Norteamérica, u otros de habla hispana. La ley Wert es de 2012, pero unos años antes aparece el primer iPhone, teléfono que posee dos características principales, una primera es la de utilizar como interfaz una pantalla plana (esto es de máxima importancia) y la segunda, estar enriquecido con circuitería electrónica que lo eleva a rango de ordenador. A partir de este telefonito, en España todos serían calificados como inteligentes, no así en otros países, en donde smart solo es eso, enriquecido con un chip. El hecho de calificarlo de inteligente hace que el usuario delegue la capacidad de decisión en el aparatito y deje de emplear su propia inteligencia como tal. Esta es la utilidad del cacharro en cuestión, aplanar al ciudadano, y consigue hacerlo, y ahí lo espléndido del logro, en un contexto de investigación aeroespacial que nos impide asumir la planitud de la tierra, que es en donde hemos vuelto a vivir, de la misma manera que en estados unidos consiguen que las escuelas vuelvan al creacionismo y se desdigan del evolucionismo, pues en idéntica medida los chicos de Silicon Valley, cuyo único modelo de riqueza es la del ganador se lo lleva todo, han instaurado la tierra plana después de su circunvolución por parte de la Corona de Castilla, pero eso sí, nos han dejado el resquicio de permitirnos el sabor de la navegación, apple o android, como antes pudimos elegir entre Windows o Mac. Lo que quiero decir con esto es que la eliminación de la Filosofía de los planes del Bachillerato no es más que el intento de consolidar la planitud de la tierra en unos tiempos en que el usuario no sale de la pantalla, plana, de su dispositivo. ¿Y para qué lo tiene ahí encerrado? Para producir datos a coste cero para las empresas de Silicon Valley, datos con los que ellas comercian y se enriquecen a cuenta de dotarte de algunos servicios gratuitos, cuales son los distintos nichos ecológicos de los que ellas no te permiten salir, al tenerte todo el día con el dedito sobre la pantalla y los auriculares incrustados en tus oídos”.