Un 24 % del Mad Cool 2018 es para ellas

Sí, 31 de las 129 bandas programadas para esta edición del Mad Cool cuentan con presencia femenina, y de estas, 13 están compuestas íntegramente por mujeres. Porque a pesar de que muchas tienen nombres confusos (Carolina Durante, Alice in Chains o Fatima Yamaha son algunos ejemplos), ellas todavía buscan su igualdad real en los carteles de los festivales. De hecho, solo dos de ellas, Dua Lipa y la líder de Wolf Alice, se subirán alguno de los dos escenarios principales.

Con motivo del comienzo de esta cita musical, ellas son nuestras cabezas de cartel. A continuación, repasamos los nombres de las bandas y artistas donde ellas llevan la voz cantante para que no te pierdas ninguna de sus actuaciones en la tercera edición del festival que se celebra en Madrid los días 12, 13 y 14 de julio:

Agoraphobia

Cuarteto gallego muy garagero que muestra su energía y su esencia punk en Incoming Noise.

Viernes 13: 23.00 - 23.40

Escenario Mondo Sonoro

Badlands

Banda ganadora del Mad Cool Talent.

Viernes 13: 23.00 - 23.40

Escenario Mondo Sonoro

Bifannah

Banda de rock psicodélico formada en Vigo donde presentarán Maresia.

Jueves 12: 18.05 - 18.40

Escenario Radio Station

Black Rebel Motorcycle Club

La banda de rock californiana estrena Wrong Creatures en el Mad Cool con la recientemente incorporada Leah Shapiro.

Sábado 14: 23.10- 00:10

Escenario Koko

The Black Madonna

Marea Stamper nació en Kentucky y es una de las DJs del momento. Te hará bailar.

Sábado 14: 03.05 - 04.30

Escenario The Loop

Cora Novoa

Esta DJ y productora gallega es una revelación de la electrónica nacional que se ha hecho realidad.

Sábado 14: 18.45 -19.55

Escenario The Loop

Dua Lipa

La artista británica es la nueva diva de la música. Todo lo que canta se convierte en éxito mundial.

Sábado 14 de julio: 02.05 - 03.10

Escenario Madrid Te Abraza

Elyella

Son el matrimonio perfecto entre el indie y la electrónica y sus sesiones son apoteósicas. El final perfecto para un festival.

Sábado 14 de julio: 02.45 - 04.15

Escenario Mondo Sonoro

Frankie Cosmos

Cuarteto de Nueva York aterrizar por primera vez en España con su indie-pop liderado por Greta Kline.

Sábado 14 de julio: 20.30 - 21.30

Escenario Radio Station

Frank's White Canvas

Este dúo independiente chileno formado por Francica y Karin es uno de los ganadores del concurso de bandas Mad Cool Talent.

Jueves 12 de julio: 21.45 - 22.25

Escenario Mondo Sonoro

Goat Girl

El grupo británico acaba de publicar su álbum presentación y es una de las últimas promesas de Londres.

Viernes 13 de julio: 21.00 - 21.40

Escenario Thunder Bitch

Hurray For The Riff Raff

Alynda Segarra actúa por primera vez en España. Creció en el Bronx, pasó por la cárcel y su música es la reivindicación del orgullo portorriqueño.

Sábado 14 de julio: 19.15 - 20.05

Escenario Radio Station

Jain

Para muchos es la nueva sensación francesa. Nominada a un Grammy, presenta Zanaka, su único álbum. Es capaz de mezclar reggae, electrónica y psicodelia. Es arte.

Viernes 13 de julio: 21.35 - 22.25

Escenario Radio Station

Lali Puna

Los alemanes son una banda de indietrónica y electropop liderada por Valerie Trebeljahr.

Jueves 12 de julio: 20.00 - 20.55

Escenario The Loop

LP

Laura Pergolizzi es una cantante estadounidense que ha compuesto temas para Cher o Rihanna.

Sábado 14 de julio: 18.40 - 19.40

Escenario Koko

Marmozets

La carismática voz de Becca Macintyre lidera la banda británica, que llega a Madrid para presesentar Knowing What You Know Now.

Viernes 13 de julio: 20.20 - 21.05

Escenario Radio Station

Maya Jane Coles

Productora de dubstep y deep house de ascendencia británica y nipona

Jueves 12 de julio: 03.05 - 04.30

Escenario The Loop

Mavica

Marta Casanova es una de las ganadoras del Mad Cool Talent. La murciana busca desde Londres su camino musical. Gone será su primer EP.

Viernes 13 de julio: 17.55 - 18.30

Escenario Mondo Sonoro

Morgan

Esta banda madrileña causa sensación entre el público y la industria y acaba de publicar su segundo disco, Air.

Viernes 13 de julio: 17.55 - 18.30

Escenario Mondo Sonoro

Niña Coyote Eta Chico Tornado

Dúo de Gipuzkoa y referente del stoner y blues-punk nacional que se crece sobre el escenario.

Sábado 14 de julio: 20.25 - 21.05

Escenario Mondo Sonoro

Núria Graham

Esta cantautora española canta en inglés y ha sido telonera de artistas como St. Vincent. En Mad Cool presenta Does it ring a Bell, su segundo larga duracíon.

Viernes 13 de julio: 20.20 - 21.00

Escenario Mondo Sonoro

Repion

La banda cántabra es una de las ganadoras del Mad Cool Talent.

Sábado 14 de julio: 18.00 - 18.35

Escenario Mondo Sonoro

Re-TROS

Banda china con diez años de carrera que ha revolucionado el post-punk.

Jueves 12 de julio: 18.35 - 19.10

Escenario Thunder Bitch

Rufus T. Firefly

Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro forman esta banda de rock psicodélica que está triunfando en el circuito festivalero nacional con Magnolia

Sábado 14 de julio: 21.45 - 22.25

Escenario Mondo Sonoro

Sofi Tukker

Dúo neoyorkino con canciones bailables y tropicales. Su tema Drinkee ha superado los 40 millones de reproducciones en Spotify.

Sábado 14 de julio: 19.20 - 20.20

Escenario The Loop

The Big Moon

El indie y el rock son los ingredientes fundamentales de esta banda londinense liderada por Juliette Jackson.

Viernes 13 de julio: 19.40 - 20.20

Escenario Thunder Bitch

The Last Internationale

Han sido teloneros de The Who y son rock en estado puro. La banda está liderada por la voz de Delila Paz.

Jueves 12 de julio: 02.15 - 03.15

Escenario Radio Station

The Ninth Wave

Los escoceses presentan Never Crave Attention y harán un viaje al post-punk de los ochenta.

Jueves 12 de julio: 22.25 - 23.05

Escenario Thunder Bitch

Wolf Alice

Es una de las bandas londinenses de los últimos años, su Visions Of a Life mostrará la potencia de su directo a través de la voz de Rowsell.

Sábado 14 de julio: 18.15 - 19.05

Escenario Madrid Te Abraza

Ylia

Esta DJ y productora alicantina de nombre Susana Hernández es un referente de la escena underground que trae un espíritu funk a la pista.

Jueves 12 de julio: 18.30 - 19.40

Escenario The Loop

Yo La Tengo

Banda de Nueva Jersey y referente del indie de las últimas décadas. Cuentan 15 discos y 30 años de carrera.