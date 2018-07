Guía para el Mad Cool Festival 2018: cartel, horarios y entradas

Sí, se han agotado las 240.000 entradas para la tercera edición del Mad Cool 2018 que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio. El festival ha conseguido su segundo sold out consecutivo (vendiendo 80.000 tickets para cada una de las tres jornadas). Un evento histórico que tendrá lugar en el Espacio Mad Cool (ubicado en Valdebebas-Ifema), que acoge el doble de asistentes que la mítica Caja Mágica (35.000 más) y cuenta con siete escenarios (dos más que en 2017).

El cartel de esta renovada fiesta musical cuenta con auténticas estrellas internacionales como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age o Jack White. De hecho, esta edición 2018 del festival es una de las ofertas musicales de gran formato más importantes del circuito europeo y mundial que, según lo estimado, tendrá un impacto económico en Madrid de 50 millones de euros. Antes de que comience, el miércoles, tendrá lugar la fiesta de bienvenida con un concierto exclusivo de MGMT en La Riviera de Madrid.

Cartel

Jueves

Viernes

Sábado

Plano del recinto

Transporte

Buses Mad Cool

Servicio privado del festival ininterrumpido entre las 02.00 y las 05.30 que irá del recinto a Plaza de Colón (el billete de 1 día costará 3 euros y el bono de 3 días 6 euros)

Lanzaderas de Metro, Renfe y EMT para volver a casa

Metro de Madrid habilitará una lanzadera de la línea 8 durante toda la noche para garantizar la movilidad en el Mad Cool. Este servicio conectará de forma directa las estaciones de Feria de Madrid y Nuevos Ministerios. Las actuaciones del festival concluyen a las 04.30, por eso se habilitará este recorrido especial sin paradas intermedias con frecuencias cada cinco minutos, lo que permitirá desalojar a entre 9.000 y 10.000 personas a la hora. Esta medida supone que esta línea 8 estará abierta prácticamente 24 horas, dado que el inicio de servicio se fija a las 6 horas.

Las líneas de cercanías de Renfe también serán una buena opción para los asistentes al Mad Cool. La C-1 y la C-10 te llevan hasta la estación de Valdebebas ubicado al lado del recinto. El horario de este servicio es de 05.30 - 23.00. Fuentes municipales indican que también habrá una lanzadera en Plaza de Castilla. Este servicio funcionará las tres noches y conectará el festival con la Plaza de Castilla, de forma ininterrumpida desde las 00.00 hasta las 06:00. Además, las líneas nocturnas de EMT se refuerzan en un 25 % durante estos días:

Línea 174 (Plaza de Castilla - Valdebebas) : 06.00 a 23.10

: 06.00 a 23.10 Línea 171 (Mar de Cristal - Valdebebas) : 06:30 a 23.30

: 06:30 a 23.30 Línea 122 (Avenida de América - Feria de Madrid) : 06.00 a 23.10

: 06.00 a 23.10 Línea N2 (Plaza de Cibeles - Valdebebas): 23.50 a 05.50

Taxis, VTC y lo que se te ocurra

Para llegar al Espacio Mad Cool en transporte privado puedes acceder por la M-11, salida 5 dirección sur y salida 7A dirección norte.

Este año el festival ha llegado a un acuerdo con Uber, este servicio permitirá al usuario acceder directamente al recinto sin aglomeraciones, una vez allí podrá acceder al Uber Lounge, una zona exclusiva para cargar el móvil. Al abandonar el recinto, la aplicación sugerirá los mejores puntos de recogida para encontrar al conductor. Además, Uber Eats ofrecerá por primera vez en España un servicio de reparto de comida a través de la aplicación dentro del recinto.

Lo que debes saber sobre las pulseras

Si no has recibido tu pulsera en casa antes del 12 de julio podrás recogerla directamente en el recinto. Solo tienes que presentar print at home (el documento impreso que muestra tu compra) en las carpas de pulseración. Si ya la recibiste no es necesario activarla, pero si la adquiriste con el Pack Fnac deberás hacerlo con anterioridad en la web. Solo serán válidas las entradas adquiridas en los puntos de venta oficiales (web del festival, Ticketmaster, Festicket, Fnac, Carrefour y Halcón Viajes).

Un recinto contra la violencia sexual

El festival tendrá una sala específica para atender en las mejores condiciones a posibles víctimas de violencia sexual. Es una de las iniciativas incluidas en el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y la organización. Esta colaboración incluye formación especializada para el personal de seguridad y la posibilidad de formación para el resto de personal presente.

Este plan también cuenta con un protocolo común de actuación ante agresiones sexuales y la instalación de un punto violeta con voluntarias formadas para sensibilizar, informar y actuar de elemento disuasorio, así como acompañar a posibles víctimas de este tipo de agresiones. El acuerdo se firma por dos años con el objetivo de ampliarlo al resto de festivales que se celebran en Madrid.

Espacio Pedro Aunión

Mad Cool Festival presenta este año el Espacio Pedro Aunión de artes escénicas. Esta área, nombrada en homenaje y recuerdo al artista Pedro Aunión, fallecido en la pasada edición, albergará diferentes propuestas relacionadas con la danza contemporánea, la moda y la creación audiovisual. Así, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos realizados por dos de las compañías de artes escénicas más reconocidas en el mundo, Adrien Mondot & Claire Bardainne (Francia) y Toom Pak (Madrid) que realizarán pases diarios de su espectáculo. La moda también tendrá cabida en este rincón gracias a Mad Cool Walk: la pequeña semana de la moda de Mad Cool.