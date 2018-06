O Son do Camiño sitúa a Galicia en el mapa de los grandes festivales

Galicia lo venía avisando. Después de que Madrid, Barcelona o Valencia hayan sido foco de atracción para los festivales de música multitudinarios, le toca el turno al norte, a Galicia. La Comunidad ya cuenta con un festival de referencia, el Resurrection Fest, premiado en varias ocasiones por su buen hacer y cuya edición de este año espera recibir a 85.000 personas. Además, tiene una red de eventos musicales de aforo más modesto, pero de gran estabilidad, como el Portamérica, Ortigueira o el Sinsal. Sin embargo, al territorio parecía faltarle un último salto para coronarse como el rey en el norte y este año lo ha conseguido con O Son do Camiño. El festival, que arranca su primera edición esta tarde en O Monte do Gozo (Santiago de Compostela), reúne en un mismo cartel y durante tres días a The Killers, Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix o Franz Ferdiand, en un recinto con capacidad para 24.000 personas. Apenas quedan un centenar de entradas disponibles.

“Era el momento, le toca a Galicia liderar la oferta de festivales de los próximos años, ser la pica del noroeste”, asevera Kin Martínez, director de Esmerarte, una de las empresas promotoras del festival. Hasta 36 artistas de calado internacional son el reclamo para lograrlo. Iván Méndez, director de la segunda productora implicada en el evento, Bring The Noise, explica que han asumido grandes riesgos tratándose de una primera edición, pero subraya que era importante contar con una amplia variedad de grupos que garantizasen la calidad del cartel. “Queríamos contar con nombres consagrados, otros que son tendencia y también con los que puedan ser una novedad para el público pero también merecen estar", apoya el director. Lo hacen además "con la responsabilidad de traerlos a un lugar tan emblemático como O Monte do Gozo", donde han actuado grandes artistas, como Bruce Springsteen, Rolling Stones o Arcade Fire. La apuesta les ha salido bien porque han colgado el cartel de todo vendido en dos de las jornadas.

Los artistas actuarán en dos escenarios, en un espacio en el que también hay zona de restauración y mercadillo."Estamos trabajando para que el público se encuentre en un espacio agradable, que la experiencia sea lo mejor posible y que la gente venga a disfrutar de todas las posibilidades que ofrece Galicia", expone Méndez.

El motor del festival es el próximo Año Xacobeo, en 2021. O Son do Camiño nace ahora para llegar a la celebración del Año Santo con una oferta musical consolidada. Cada vez que se celebra este evento religioso y cultural (tiene lugar cuando el 25 de julio cae en domingo), la ciudad de Santiago prepara una programación especial. Ese esfuerzo quedaba hasta ahora en mera anécdota porque los proyectos no tenían continuidad. Martínez explica que en esta ocasión la colaboración de los organismos públicos y privados ha permitido alumbrar un festival de largo recorrido, que pretende llegar “en su punto álgido" a la celebración jacobea, "con una programación estable", "vinculada al territorio y que pueda seguir desarrollándose más allá de 2021”.

Méndez incide en que el objetivo es crear un festival “para la mayoría de la población gallega”, pero sin olvidar la necesidad de atraer a público internacional. “El turismo de festivales tiene cada vez más importancia y este festival tiene que situar a Galicia como una localización más en el panorama europeo”, expone. Los datos de esta primera edición ya avalan, según la valoración de los organizadores, la buena acogida más allá de España, pues el 10% de los asistentes proceden de otros países, especialmente de Francia, Portugal, Reino Unido y México.

Como el propio Camino de Santiago, O Son do Camiño pretende avanzar paso a paso para llegar a próximas ediciones con un formato más amplio del que sus organizadores no desvelan nada, pero en el que ya están pensando. La primera meta ya la han alcanzado y se podrá disfrutar, si el tiempo lo permite porque se predicen lluvias, durante todo el fin de semana.