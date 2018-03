O Son do Camiño, el festival que agota sus entradas en tiempo récord

Cuando anunciaron su estreno hace una semana, nadie dudaba de que O Son do Camiño iba a superar todas las previsiones de venta. Y es que el nuevo festival de música gallego ha aterrizado a lo grande, con un cartel que ha hecho temblar a todo el circuito de festivales. Su programación está liderada por estrellas como The Killers, Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix, Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club o Mando Diao. Todas estos artistas son las razones fundamentales de que este uno de marzo se hayan agotado todas las entradas en apenas dos horas.

A las diez de la mañana del día de hoy se abría la venta de los abonos de esta primera edición a un precio inicial de 39 euros más gastos, oferta que apenas duraba unos pocos minutos. Esto obligaba a anunciar la segunda promoción —10 euros más cara—, y así hasta la quinta y última oferta, que fijaba un precio final de 79 euros más gastos. De esta forma conseguían que en tan solo media mañana se vendiesen 20.000 abonos —11.000 en los primeros 40 minutos —, una cifra récord que encumbra a este festival a lo más alto a tres meses de que se celebre.

Ha habido más interesados que entradas, no puede comprar todo el mundo entradas si se da ese caso, entendedlo. Sentimos que algunos no hayáis conseguido entradas, pero no podemos vender más de lo posible. Lo explicamos aquí: https://t.co/OItdHmrFK2 ¡Gracias por la comprensión! — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) 1 de marzo de 2018 t>

Ante tal avalancha, los organizadores se han disculpado "por la gente que no ha llegado a tiempo a comprar sus entradas, ya que la demanda ha sido muy superior al aforo". Y es que este primer día de mes miles de personas estaban expectantes, delante de su ordenador o con el móvil en la mano, haciendo la cola virtual de Ticketea —el único punto oficial de venta—, con la esperanza de ser uno de los afortunados en conseguir uno de los abonos.

Por suerte, en los próximos días saldrán a la venta los boletos de cada jornada, siendo esta la última oportunidad de disfrutar en directo de un fin de semana de buena música en la capital gallega. Antes, deberán cerrar el cartel y anunciar qué grupos tocarán cada día. Desde la organización han mostrado su agradecimiento por la confianza.

Como en muchos festivales, el reparto de bandas no se realiza hasta más adelante, con el cartel cerrado. https://t.co/LVPSu45T7m — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) 1 de marzo de 2018

La primera edición de este festival se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de junio en el espacio de eventos del Parque Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. Un recinto que tendrá capacidad para 24.000 personas cada jornada y que contará con dos escenarios, área de restauración, mercadillo y zona de acampada. Su interés se ha reflejado en las búsquedas de Google, una tendencia que ha tenido su pico más alto cuatro minutos antes de que saliesen a la venta las entradas. De todas las transacciones, un 50% se ha realizado en Galicia y otro 40% en el resto de comunidades, generando una demanda 400 % superior a las entradas que estaban a la venta.