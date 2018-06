Guía para O Son do Camiño 2018: cartel, entradas y horarios del festival

(Credit too long, see caption)

El jueves 28 de junio comienza la primera edición del festival O Son do Camiño en Santiago de Compostela. Esta nueva cita musical trae a la capital de Galicia tres días de grandes conciertos liderados por The Killers, Jamiroquai, Lenny Kravitz o Martin Garrix. El anuncio de su cartel se produjo a comienzos de este año y fue la carta de presentación de un evento que se celebra en el Monte do Gozo y que cuenta con dos escenarios, área de restauración, mercadillo y zona de descanso para acampar. En total, este nuevo gran festival gallego espera recibir alrededor de 24.000 asistentes cada día, que utilizarán como moneda oficial los Tuents de Tuenti y que podrán llegar al recinto en los autobuses lanzadera del festival.

Su aparición en el circuito festivalero fue apoteósica, alcanzando un récord de ventas histórico: agotó sus primeras 20.000 entradas en menos de dos horas, 11.000 en los primeros 40 minutos: "tenemos que devolver a nuestro público el cariño que nos mostró" asegura Esteban Girón, jefe de prensa de Bring The Noise, promotora del festival junto a Esmerarte. Esta semana se ha ultimado el montaje de los escenarios y el resto de infraestructuras y equipos: "llevamos semanas trabajando para que todo esté listo cuánto antes y abramos esta maravilla de recinto con total tranquilidad". Una de las grandes preocupaciones de los asistentes es el tiempo que hará durante los tres días de festival, pero desde la organización son positivos: "Estamos tranquilos, la previsión de lluvia solo es para unas horas el viernes".

Lo cierto es que este macrofestival nace con la idea de ser un referente en el circuito y su propósito es seguir evolucionando durante los próximos cuatro años. La razón de ser de O Son está muy ligada a Galicia y al Camino de Santiago, siendo su objetivo primordial la promoción de esta ruta universal y el futuro año Xacobeo 2021. De hecho, en su programación contará con una buena representación de grupos locales como Novedades Carminha, Triángulo de Amor Bizarro, Eladio y los Seres Queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia.

Tras agotar los abonos de 3 días y las del jueves y el sábado, el festival gallego solo tiene a la venta los últimos boletos de día —decenas— para la segunda jornada, la del viernes 29.

Los tickets para la zona de descanso de O Son do Camiño están a la venta por 29 € por persona y permiten disfrutar de la acampada desde el miércoles 27 a las 12.00 hasta el domingo 1 de julio a las 20.00. Este espacio contará con agua caliente, seguridad privada, servicio de cafetería, supermercado y disponibilidad de enchufes para la recarga de dispositivos.

