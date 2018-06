El asesinato de dos raperos en 24 horas sacude el mundo del hip hop en EE UU

Vidas fugaces y violentas como un disparo. Así fue la existencia de los dos raperos fallecidos en menos de 24 horas en Estados Unidos. Jahseh Dwayne Onfroy, conocido como XXXTentacion, tenía 20 años y un juicio pendiente por agredir a su novia embarazada cuando fue asesinado el pasado lunes. Travon Smart, cuyo nombre artístico era Jimmy Wopo, murió a los 21 años, en el tercer tiroteo en el que se veía envuelto. Ambos fueron asesinados dentro de sus lujosos coches producto de unas balas aún anónimas. El hip hop está de luto.

A los seis años, Onfry intentó apuñalar con un vidrio roto a un hombre que se estaba metiendo con su madre. En una entrevista radiofónica en la web No Jumper reconoció que siempre se sintió su última prioridad. “Lo que hizo fue pasarme de mano en mano para que me cuidaran (...) Solía golpear hasta derrumbar a los niños en la escuela solo para que mi madre me gritara, me hablara”, sostuvo. En Florida, a los 13 años, su abuela se hizo cargo de él y era a ella a quien consideraba como su madre. En la secundaria fue arrestado varias veces por robo a mano armada, posesión de oxicodona —un opioide— y robo.

Mientras cumplía una condena en un centro de detención juvenil, le dio una paliza a un recluso por ser homosexual. También conoció a Stokeley Clevon Goulbourne, con quien después de cumplir condena comenzó a hacer canciones, según publicó The New York Times. Goulbourne bajo el apodo de Ski Mask the Slump God y Ofroy como XXXTentacion. Las primeras canciones que publicó fueron en 2013 en la plataforma de distribución SoundCloud. A finales de 2015 subió Look At Me. Ingresó a prisión por varios cargos y cuando salió, un año después, la canción tenía 23 millones de visitas. Ahora tiene 122. Fue un éxito que lo llevó a entrar por la puerta ancha del hip-hop. En 2017 debutó con el álbum 17 y este marzo lanzó ?, con el que llegó a encabezar la lista de los Billboard.

Aunque a los fanáticos parecía no importarles el comportamiento del artista, Spotify anunció hace unas semanas que le quitaría visibilidad a sus canciones como parte de su nueva política que intenta no promover artistas que han hecho algo “particularmente dañino u odioso”. En su última gira, XXXTentacion tuvo un altercado en el escenario con otro músico y golpeó a un seguidor. La conducta más lamentable es la que tuvo con su novia, Geneva Ayala, quien aseguró en una entrevista que la golpeaba cada cuatro días. Ayala temió por su vida y la del hijo que esperaba, el 6 de octubre de 2017. El rapero, según contó su expareja a Miami New Times, la abofeteó, estranguló y pateó, durante 15 minutos.

Un charco de sangre

XXXTentacion no alcanzó a conocer su sentencia por violencia machista. Salió el lunes de una tienda de motocicletas situada en Deerfield Beach, al norte de Miami, se subió a su BMW negro y fue abordado por dos sospechosos armados.

La policía informó de que al menos uno de ellos disparó y golpeó al rapero. Los dos huyeron y dejaron al músico en un charco de sangre. No habían pasado ni 24 horas desde que fue declarado muerto en el hospital a las 17.30 cuando se supo del asesinato de Jimmy Wopo. En el mundo del hip-hop se oían disparos de nuevo.

Jimmy Wopo recibió dos tiros que acabaron con su vida. El artista, que tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, se encontraba en libertad provisional. Mientras circulaba en su Mazda blanco por Pittsburgh, Pensilvania, un coche pasó al lado y un sospechoso le disparó cinco balas. Era padre de una niña de tres años. Había sobrevivido a dos tiroteos anteriores pero esta vez no lo consiguió y murió en el hospital Presbiteriano de Oakland. Su representante, Taylor Maglin, escribió en Facebook: “Perdí a mi hermano y es el peor sentimiento del mundo. Estaba destinado a la grandeza y quería lo mejor para sus amigos, familia y comunidad”.

El Departamento de Homicidios de Pittsburgh ha asumido la investigación, de la que todavía no se conocen detalles. Jimmy Wopo estaba considerado un artista en ascenso en la escena del rap. Su videoclip de 2016 Elm Street tiene más de seis millones de visitas en YouTube.

Los nombres de estos dos jóvenes artistas entran a engrosar el extenso listado de hiphoperos asesinados, unos 63 en las últimas tres décadas. La industria musical está acostumbrada al escándalo y a los casos de delincuencia, pero nunca se acostumbrará a estar de luto.