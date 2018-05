De Anuel a XXXTentacion, raperos que han pasado por la cárcel (con razón)

El pasado viernes, el Constitucional rechazó el recurso del rapero Valtonyc contra la condena de tres años y medio confirmada por el Supremo por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias, amenazas e injurias graves a la Corona. Josep Miquel Arenas (el nombre real del mallorquín) tendrá que entrar en la cárcel. El músico emitió poco después un comunicado a través de su Twitter en el que dijo que es "un hecho histórico, dado que es el primer músico que entrará en prisión en el Estado español condenado únicamente por las letras de sus canciones". A Pablo Hasél, además de condenarlo por una canción en YouTube, lo hacen también por 64 tuits. Dos años y un día de cárcel y 24.300 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo con agravante de reincidencia, injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado.

Aunque al mundo del rap lo ha rodeado siempre un cierto halo de conflicto y denuncias, no suelen ser por una letra, y si lo han sido, ha tenido más que ver con textos que incurren en delitos de odio, homófobos, machistas (últimamente) o relacionados con drogas. Aquí van algunos de los músicos que han acabado en prisión, pero eso sí, en su caso no hubo lugar para el debate, era más que justificado.

Anuel AA

El trapero puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA, cumplió este pasado sábado los meses que le habían caído por posesión de armas de fuego. "No hay sufrimiento que dure una vida entera" fue la frase que colgó en sus redes sociales poco después de salir de la cárcel.

R. Kelly

El rapero DMX en 2013. Frank Micelotta AP

Robert Sylvester Kelly tiene un largo, largo, largo historial de denuncias por abusos sexuales a menores y tenencia de pornografía infantil. Sin embargo, cuando ha llegado a tener que declarar frente a un Tribunal, ha acabado absuelto o penado con una multa. Pero parece que se le está empezando a acabar la suerte, aunque el freno al músico no ha venido de la mano de la justicia estadounidense: han sido las mujeres y, después, Spotify. Desde 2017, la campaña #MuteRKelly (silencia a R. Kelly) se ha movido por las redes sociales, webs de música y medios de comunicación y ahora ha sido apoyada por Women of Color, uno de los grupos dentro del Time's UP. En una carta conjunta que publicaron el pasado 30 de abril, pedían que cualquier mujer pudiese perseguir sus sueños sin ser víctimas de abusos y agresiones sexuales y hacían un llamamiento a las empresas relacionadas con el artista para que cortaran todo tipo de vínculo, silenciarlo. Por el momento Spotify ha sido el primero en hacerle caso: lo ha retirado de sus listas.

Foxy Brown

La rapera Foxy Brown. Mika

Foxy Brown fue sentenciada el 7 de septiembre de 2007 a un año de cárcel por pelearse con dos esteticistas que estaban haciéndole la manicura en un salón de Nueva York en 2004. El año de cárcel no fue por la pelea en sí, sino porque cuando lo hizo estaba en libertad vigilada, e incumplió los requisitos del tribunal para seguir en la calle. La jueza, el día de la sentencia, le aseguró que no le iba a dar más oportunidades: "Espero que cambies tu vida y nunca más tengas que comparecer ante un tribunal". Su anterior condena fue por otra trifulca: le pegó a Arlene Raymond con el móvil en la cabeza a raíz de una discusión por el volúmen de la música en el coche de la rapera.

XXXTentacion

YouTube

Jahseh Dwayne Onfroy, cantante, rapero y compositor tiene ahora 20 años y una estrecha relación con la cárcel, en su caso de menores: robo y asalto a mano armada, posesión de armas, manipulación de testigos y agresión a su novia, embarazada. Salió el pasado diciembre. Cuando lo hizo, se encontró con 23 millones de visitas en su single Look At Me!, que se publicó dos años antes. Ahora acumula casi 120 millones y una comunidad que crece a un ritmo vertiginoso en la Red. Al parecer la violencia, la homofobia y el machismo le han generado una legión de fans... Igual hay algo que analizar.

DMX

El rapero DMX. Mika Väisänen

Su nombre es Earl Simmons y fue noticia no hace mucho, el estado de Nueva York lo condenó a finales de marzo a un año de cárcel por fraude fiscal, algo que reconoció en noviembre pasado: había evadido 1,4 millones de euros en impuestos entre 2010 y 2016. El juez que dictó sentencia dijo de él que era "un hombre bueno", pero tenía que pagar por el delito. No era su primera vez. Estaba en libertad condicional por tirarle una bandeja de comida a un oficial de la cárcel en la que se encontraba en Phoenix, el año pasado, pasó allí 90 días por robo, tenencia de drogas, maltrato animal y por no cumplir con los gastos de manutención de uno de sus hijos.

Lil' Kim

La rapera Lil' Kim.

La rapera (y compositora, actriz y modelo) acabó en la cárcel un año y un día en 2005 por mentir en un tribunal. En 2001, cuando salían de la emisora Hot 97 en Nueva York, hubo un tiroteo en el que estuvieron implicados su manager y su guardaespaldas, D-Roc y Suif Jackson. Ella, que testificó en el juicio, dijo que no sabía si ellos se encontraban o no presentes aquel día. Poco después, un vídeo demostró que sí, que estaban ambos, y también ella.



