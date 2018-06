Cultura paraliza la fusión del Teatro Real con la Zarzuela

El Ministerio de Cultura frena en seco la fusión trazada por el Ejecutivo anterior del PP para el Teatro Real y el de la Zarzuela. El ministro, José Guirao, ha avanzado esta mañana en Sevilla que suspenderá sine die el Real Decreto recién aprobado por el anterior Gobierno.

“Al margen de la bondad o no del proyecto, que habría que seguir pensando un poco, lo que estaba en marcha tiene un problema al que soy bastante sensible: no estaba resuelto cómo se integraban los trabajadores de la Zarzuela, que son más de cien personas. Si los temas laborales no están resueltos, a la gente no les puedes pedir fe ciega”, ha matizado Guirao tras visitar el Archivo General de Indias en la capital andaluza.

Guirao ha aclarado que el problema laboral, que debe resolver el Ministerio de Administraciones Públicas, puede ser un escollo que eche por tierra el planteamiento de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo. “Una cosa es lo que piense Cultura y otra [el Ministerio de] Administraciones Públicas, que tiene las competencias sobre el personal. Al margen de la bondad o no del proyecto, el problema básico es la grave complicación de la incertidumbre para los trabajadores, sin una seguridad por parte de Administraciones Públicas". Guirao ha esgrimido dos razones: "Porque no se le había planteado y porque no hay tiempo para ello, dado que el decreto de fusión entra en vigor el día que entran en vigor los Presupuestos Generales, que va a ser enseguida”. Y los trámites y procedimientos para poner de acuerdo a ambos ministerios llevarían meses, ha matizado el ministro.

Guirao se reunió ayer con el director del Teatro de la Zarzuela Daniel Bianco y el del Real, Gregorio Marañón, y esta tarde se sentará con los sindicatos, tras lo que transmitirá la decisión tomada de manera oficial a los medios de comunicación. Fuentes del ministerio matizan que el traslado de los trabajadores de la Zarzuela tenía pocos visos de prosperar en caso de que los sindicatos denunciaran el asunto ante los juzgados de lo Social.

Los trabajadores de la Zarzuela exigen volver a su estatus dentro del Ministerio de Cultura y no en el marco de una fundación, como decidió por decreto el Gobierno del PP. El teatro dependiente del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem), del Ministerio de Cultura, pasaba a integrarse, según el diseño del anterior Gobierno, en la plataforma que gestiona el Real y que cambiaría de nombre para denominarse Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela.

Nada más ser elegido al frente del ministerio, Guirao ya aseguró a EL PAÍS que iba a sosegar el tema porque había que "madurarlo más".