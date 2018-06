Los conciertos de Rosalía, una estrella en eclosión, y Liberato muestran el poder de la tradición

La electrónica es un vestido, y quien lo viste puede adaptarlo a su estilo. Si el Sónar es una pasarela, en la tarde de hoy viernes encumbró a Rosalía y Liberato, representantes de tradiciones musicales que pueden vestirse de muchas maneras. La flamenca estrenó su nuevo espectáculo en colaboración con El Guincho y los italianos comenzaron la andadura de un proyecto con visos de alcanzar a perfiles muy distintos de público. Fueron las dos gemas de una tarde en la que la afluencia de público aumentó en relación a la jornada inaugural.

Que Rosalía es una estrella refulgente lo dictó el silencio que se impuso en su escenario, tan abarrotado que mucho público se quedó fuera. Por decirlo claro, el concierto no fue tan electrónico, que sí, como flamenco, todo y que comenzó con la pieza quizás más mestiza del disco que en breve publicará. Y es en el vídeo de Malamente donde se da la clave: un nazareno con capirote haciendo skate, la mezcla de lo racial con lo reciente. Y así cantó por bulerías, tangos y se marcó unos fandangos espectaculares cuando su voz ya sonaba más alta. Cierto que esta voz sonaba más protagonista con Refree y su guitarra a palo seco, pero probablemente en esa falta de protagonismo algo tuvo que ver la sonorización. Aún con todo, resultó impactante esa voz antigua, que dijo Pepe Habichuela, su peso en escena, la forma de pisar con tronío, de mover esas manos estilizadas con largas uñas postizas, de bailar con sus ocho bailarinas, de mirar desafiante a la masa, de mover los flecos de su primer vestido de la tarde, blanco y de montar en la horquilla del quad que mostró en una de las piezas de su gran espectáculo, exportable por definición, elegante y sutil. En el Sonar continuó su encumbramiento. “Tiene tó lo de las grandes”, dijo un espectador. Y es verdad.

En parecidos términos se puede referir otra de las grandes actuaciones del Sónar diurno. Allí actuaron Liberato, un ¿artista/colectivo? que en el Sónar efectuaba su segunda actuación. Sobre la identidad de este proyecto se ignora todo, y sus tres integrantes, ataviados como si fuesen a atracar un banco, capuchas, pañuelos en la cara, figuras en contraluz, no osaban mostrar su identidad. El escenario, que se fue llenando poco a poco, estaba poblado de italianos, habida cuenta del fervor con el que coreaban los éxitos de este proyecto con raíces en la canción melódica italiana y pies en la electrónica, que adoptó las formas más variadas: downtempo, efectos de hip-house, dancehall, reggae y de rhythm and blues. Y la mezcla resulta explosiva, ya que no se trata tanto de melodías azucaradas perfil Ramazzotti, sino más bien Pino Daniele o Gino Paoli; es decir, el punto justo de romanticismo. La actuación fue un exitazo, una prueba más de la capacidad camaleónica de la electrónica para filtrarse en cualquier estilo, dándose el caso de que Liberato cantan en napolitano, acentuando así el carácter local de una propuesta tan comercial como interesante por callejera y bien perfilada. Canciones como Je te voglio bene assaje apuntan a sonar en cualquier chiringuito veraniego tan perspicaz como el propio Sónar.

Mientras, de manera transversal a todo esto, Despacio, la discoteca montada por 2Manydj’s y James Murphy obsequiaba una sesión de siete horas en las que el Shazam no descubría título alguno. Funky, líneas marcadas de bajo y ritmos repetidos pautaron una buena parte de esta sesión que reclama el protagonismo para las viejas discotecas analógicas. Las raíces, siempre.