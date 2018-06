El gran hito del ‘indie’ español: Vetusta Morla agotan 38.000 entradas en Madrid

Hasta la fecha, es el hito del indie español. Un grupo, surgido desde la más absoluta independencia, alcanza una audiencia propia de las grandes estrellas del rock y del pop. Vetusta Morla acaba de agotar sus 38.000 entradas para su concierto de Madrid el próximo sábado 23 de junio.

“Tenemos mucha emoción, pero estas cosas hasta que no te lanzas a las 38.000 personas no sabes cómo vas a sentirte”, confiesa Pucho, cantante del grupo. “Hemos tocado con anterioridad para más gente, casi el triple a lo de Madrid, pero esto es solo nuestro. Es exclusivo de Vetusta Morla. Es muy bonito la verdad”, añade.

La actuación se celebrará en la explanada exterior de la Caja Mágica y supone todo un triunfo para la música independiente española. El último gran concierto del grupo fue también en Madrid cuando llenaron el WinZik Center con 17.500 personas en el fin de gira del disco La deriva. En España, se hace muy díficil encontrar conciertos tan grandes para grupos o artistas nacionales. Habría que remontarse a las actuaciones de Héroes de Silencio en 2007. El aforo de 38.000 personas para una cita que no sea un festival es propio de pesos pesados internacionales como Rolling Stones, Bruce Springsteen o U2. “Veníamos de tocar en el Palacio de los Deportes –WinZik Center- y teníamos las cuentas más o menos pensadas. Había duda, claro, aunque calculábamos bastante gente. Lo importante es ir llegando a estas cifras, es ir haciendo camino”, explica Pucho en conversación telefónica.

El concierto servirá para presentar en la capital su último disco, Mismo Sitio, Distinto Lugar. La gira comenzó en el mes de marzo en América Latina con ocho directos que fueron seguidos por más de 20.000 personas. En su desarrollo en España, la gira ya ha sido vista por más de 52.000 personas en las seis ciudades en la que se ha presentado: Salamanca, Murcia, Sevilla, A Coruña, Barcelona y Valencia. Ante la dificultad de llenar aforos fuera de ciudades como Madrid y Barcelona, el cantante de la banda destaca casi más las 9.000 personas que acudieron a las actuaciones de A Coruña o Sevilla: “Lo de Madrid es algo muy gordo, pero lo importante de esta gira es que hayamos vuelto a sitios en los que muchos de ellos vemos mucha más gente. En algunos casos los aforos se han triplicado. Madrid es nuestra casa, la gran plaza, pero lo increíble de esta gira es que todas las ciudades se estén llenando".

Pucho cuenta que esta gira está llena para él de momentos emocionantes y tampoco quiere desvelarlos. Prefiere que el público se sorprenda el día del concierto en Madrid o allí donde toquen en próximas fechas. Pero se anima a comentar un momento especialmente emotivo para él. "Es cuando tocamos Punto sin retorno, del último disco. He tenido cierta emotividad en un par de conciertos. Me ha tocado mucho la fibra. No sé por qué. He prestado atención y me ha tocado hondo", dice. "Es para llevar al diván. Creo que es para que me psicoanalicen. Tal vez es porque pienso en todo el camino recorrido, toda nuestra carrera se me pasa en un instante por la cabeza. Es una parte del concierto muy emocionante".

Desde la publicación del anterior álbum, La deriva, Vetusta Morla se terminaron convirtiendo en un grupo de masas. Son la banda independiente más importante de España. El reinado del sexteto es indiscutible en alcance, ventas y público. "No podría decir cuál es la clave. Tenemos una serie de actitudes y aptitudes como el trabajo, la perseverancia, el equipo... La configuración de todas ellas en las seis personas que somos en la banda funcionan. También hay que valorar la combinación de muchas cosas como la suerte, el ambiente musical que nos pilló en su momento...", explica Pucho, quien comenta medio en broma algo que se dicen entre ellos en el grupo: "No es fácil muchas veces ser un Vetusta". Pero Pucho también puntualiza en plena "celebración": “Sigue habiendo mucha música independiente que no se escucha a nivel masivo. Hay ciertas bandas, como nosotros, que hemos tenido la suerte de tener mucha gente detrás. Hemos estado debajo de los focos y sabemos lo que es. Hay mucha banda independiente a la que no se le hace caso".