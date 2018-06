Una mirada al Mediterráneo entre el halago y la crítica

"No me gusta la palabra fotolibro"

Ricardo Cases pertenece a una generación de fotógrafos que se ha dado a conocer, en buena medida, gracias a la elaboración de fotolibros que han atravesado fronteras. Sin embargo, a este autor, la palabra fotolibro no le gusta. “Es una solución comercial que se ha sacado para vender. Yo prefiero llamarlo libro de fotografías, porque es el soporte más natural y con el que me he formado”. Varios de ellos y sus fanzines se exhiben en la muestra del Canal.