560.000 españoles pueden ver la televisión de Amazon. Es la tercera plataforma con más seguidores según los datos de la CNMC. Por delante de la aparentemente omnipresente HBO y solo por detrás de Movistar y Netflix. Entonces, ¿por qué no se habla de sus series? ¿Por qué no parece guay decir que la tienes? Quizás suceda que muchos la tengan y ni siquiera lo sepan.

La plataforma está incluida en el paquete Amazon Prime. Si eres socio preferente, quieres que te traigan las compras a casa y los libros lleguen en un limitado tiempo, también la puedes ver. Pero es posible que nadie te haya informado. Así les pasa a muchos a los que he informado en persona. Pagaban los 20 euros anuales, pero la comunicación de la tienda online había fallado estrepitosamente. Casi suena dejadez organizada, porque este no es su primer mercado. Simplemente tienen que estar. Les importa tan poco la promoción que hasta hay que hacer esfuerzos para enterarse de cuándo lanzan sus novedades.

Tampoco Amazon tiene un cartel con el que destacar frente a la competencia. Ni un producto insignia con el que publicitarse como Juego de tronos. Sí, La maravillosa señora Maisel ganó el Globo de Oro a mejor comedia (merecido) y The Looming Tower, sobre la guerra entre la CIA y el FBI a la hora de prever el 11-S, es una inmejorable adquisición en España. Pero, entre numerosas películas cutres y su extraña cabeza de cartel (el programa de coches The Grand Tour), falta esa personalidad que los lleve más allá de ser la plataforma para cuando no hay nada que ver.

Algo está cambiando allí, sin embargo. Jeff Bezos ha entendido que hacían todo mal y hay nueva estrategia: las superproducciones. Han gastado 250 millones en asegurarse una serie de El señor de los anillos. Es una apuesta arriesgado (será por dinero...) aunque si les funciona, los 600.000 españoles que tengan Amazon, al menos sabrán que lo tienen.