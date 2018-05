‘Bosch’, el drama policial por excelencia

Pocas veces una obra literaria y su adaptación a la pantalla se cruzan con tan buena fortuna como en el caso de Bosch, la serie basada en las novelas de Michael Connelly protagonizadas por el detective de la policía de Los Ángeles que le da nombre. El proyecto de Amazon, en el que el escritor estadounidense está plenamente implicado, acaba de culminar su cuarta temporada (en España se pueden ver todas en Amazon Prime Video) con ese gusto por el buen procedimental y ese ritmo tan bien llevados. La implacable mirada a la sociedad angelina y por extensión a la estadounidense y sus males y el retrato de un personaje que ya pasado a la historia de la literatura criminal están reflejados con mimo.

He leído hace poco El oscuro lado del adiós (ADN) y he imaginado todo el tiempo la cara del actor Titus Welliver. Vi hace poco de nuevo Heat, donde también sale la fabulosa casa que el detective tiene con vistas al mejor paisaje urbano del mundo, y me pregunté ¿qué hacen estos tipos en la casa de Harry? Efectos de una ficción bien llevada a la pantalla.

Hay una oda al procedimental en cada episodio de Bosch, en esta cuarta temporada y en las demás. La ambientación de la serie en la verdadera comisaría de Hollywood Station y la utilización de policías de verdad como extras son complementos a unos guiones redondos en los que, además, varios casos acompañan al tema central.

En esta ocasión Bosch es encargado de investigar la muerte de un abogado especialmente molesto con la policía, un caso con ramificaciones políticas y sociales de gran alcance y que sirve para mostrar las miserias de la vida pública. Además, Bosch sigue con el caso de su madre, asesinada cuando él era un crío, un asunto que le ha perseguido siempre. La investigación, insisto, impecable, está mezclada con la vida de los protagonistas, inmenso Jamie Hector como Jerry Edgar, compañero de Harry a pesar de todo o la teniente Billets (sobria y genial Amy Aquino).

Y ahí radica otro acierto indiscutible de la serie: ha elegido para adaptar y aquí, de nuevo, se nota la mano de Connelly –quien además es productor ejecutivo– libros de la serie en los que la hija de Bosch, Maddie, juega un papel esencial. Maddie es tantas cosas: es parte esencial de la vida de Bosch, alguien que le ata al mundo, que le contradice, que le conmueve. Pero además Maddie es el paso del tiempo, la libertad, el ser que nos enseña a otro Bosch. Como explica Connelly en este vídeo desde la casa de Harry, cuando Maddie se va a la universidad (por ejemplo, en la excelente El lado oscuro del adiós) nuestro antihéroe tiene un vacío que no llena.

Amazon tiene un sistema curioso que usa con algunas de sus producciones. Tras emitir el piloto de la serie, pidió a sus usuarios que la calificaran y fue entonces cuando se lanzó a producirla. Cuando hizo lo mismo con la tercera temporada, los usuarios le dieron un 4,8 sobre 5. Esto, lógicamente, no va a ninguna parte, pero en este caso acierta de pleno.

Está confirmado que habrá una quinta temporada de esta serie, una de las mejores apuestas de Amazon y uno de los mejores dramas contemporáneos. Era muy difícil adaptar con ese acierto a Connelly y enseñarnos Los Ángeles, escenario eterno del noir, desde una perspectiva tan auténtica, pero Eric Overmeyer y su equipo lo han conseguido. Larga vida al policial de calidad.