Kanye West iguala a Eminem y los Beatles con ocho números uno consecutivos

Entre sus múltiples polémicas y salidas de tono, el éxito comercial de Kanye West continúa siendo incontestable. Ye, su noveno álbum de estudio, publicado el pasado 1 de junio, cerró su primera semana en la primera posición de la lista de éxitos Billboard 200, vendiendo el equivalente a 208.000 discos de los cuales 85.000 corrieron a cargo de ventas de álbumes tradicionales, según datos de Nielsen Music. Algo que ya había logrado con sus siete trabajos previos, y que solo no consiguió con su disco debut, The College Dropout, que se quedó en la segunda posición. De este modo iguala a Eminem y los Beatles, que hasta la fecha eran los únicos que habían logrado colocar ocho álbumes consecutivos en la primera posición de esta lista.

Además, los ocho discos de Kanye West cuentan con la peculiaridad de haberse estrenado directamente en el número uno, algo que Eminem también ha logrado (su racha se prolonga desde el año 2000 hasta la actualidad), pero que los Beatles no consiguieron en ninguna ocasión, según informa Billboard. Los dos raperos comparten, pues, este récord histórico, ambos con la posibilidad de extenderlo con sus próximos trabajos.

En el global de números uno, Kanye West empata a Eminem en la segunda posición en lo que se refiere a artistas de rap, ambos por detrás de Jay-Z, quien acumula hasta catorce primeros puestos a lo largo de su carrera. Sin embargo, todos ellos se quedan todavía lejos de la primera posición si se tienen en cuenta todos los géneros musicales, ya que los Beatles continúan ocupándola con holgura, acumulando 19 números uno.

Ye se ha convertido, además, en el quinto mejor estreno del año a nivel de recaudación, solo por detrás de beerbongs & bentleys, de Post Malone (461.000 unidades); KOD, de J. Cole (397.000); Man of the Woods, de Justin Timberlake (293.000); e Invasion of Privacy, de Cardi B (255.000). Su funcionamiento ha ido mucho más allá en lo referido al streaming, que le ha reportado un beneficio correspondiente a 120.000 unidades de las 208.000 totales que ha facturado. Así, Ye ha escalado hasta el séptimo puesto de los mejores estrenos históricos en este apartado, algo especialmente notable dada la corta extensión del disco, que apenas cuenta con siete canciones.