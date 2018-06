Al Pacino se suma al nuevo proyecto de Quentin Tarantino

Si existe un proyecto estrella estos meses en Hollywood, es Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino, con guion del propio cineasta y una fecha de estreno, 9 de agosto de 2019, pero al que aún le faltan por completar algunos nombres de su reparto. El último en sumarse a este thriller es Al Pacino, en la que será su primera colaboración con Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood se ambienta en Los Ángeles en 1969. La trama sigue a un actor veterano de westerns para televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), y a su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt), mientras tratan de hacerse un hueco en un Hollywood en un brutal proceso de cambio a finales de esa década, lo que ha llevado a ambos, intérpretes de la vieja escuela, a sentirse expulsados de la industria. La vecina de Dalton es la actriz Sharon Tate (Margot Robbie), una de las víctimas de la matanza de la familia Manson. Y por eso la película de Tarantino, que cuenta con 80 millones de euros de presupuesto y el respaldo de Sony Pictures, se estrenará el 9 de agosto de 2019, cuando se cumpla medio siglo de la masacre en la que fueron asesinados Tate (embarazada de ocho meses de su marido, Roman Polanski), el peluquero Jay Sebring (al que encarnará Emile Hirsch), Wojciech Frykowski —un aspirante a escritor— y su pareja Abigail Folger, y Steven Parent, amigo del vigilante de la casa de la actriz.

Junto a los ya mencionados participarán Damian Lewis —que encarnará a Steve McQueen—, Michael Madsen, Kurt Russell, James Mardsen, Luke Perry, Dakota Fanning —como una de las discípulas del fallecido el año pasado Charles Manson—, Timothy Oliphant, Tim Roth, Burt Reynolds, Zoë Bell, Clifton Collins junior y Nicholas Hammond, que dará vida a otro mito de Hollywood, el actor y director Sam Wanamaker.