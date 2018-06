Ángel Sánchez: “Al escalafón de matadores le falta juventud”

Ángel Sánchez está preparado para hacer historia. Con 22 años, el madrileño será el primer torero en tomar la alternativa en Las Ventas con una ganadería del encaste de Albaserrada-Saltillo, y el único novillero que accederá al escalafón superior en esta Feria de San Isidro. La efeméride se producirá este viernes. La divisa en cuestión es la de Adolfo Martín, una de las más esperadas cada año por la afición madrileña. Y, también, uno de los hierros más temidos por los toreros, debido al gran trapío y al comportamiento encastado y exigente de sus ejemplares. Junto a Sánchez, están anunciados dos toreros sevillanos, Manuel Jesús, El Cid, y Pepe Moral.

A dos días de la cita más trascendental de su carrera, este joven, que debutó con picadores en julio de 2014 y que tiene como mentor al matador de toros retirado y ganadero de Flor de Jara, Carlos Aragón Cancela, contesta a las preguntas con sorprendente serenidad.

Pregunta. A poco más de 48 horas de convertirte en matador de toros, ¿cómo está?

Respuesta. De momento, tranquilo. Lógicamente, la responsabilidad es grande, es el día de mi alternativa y estamos hablando de Madrid y de la Feria de San Isidro. De cómo esté ese día, depende mi temporada y mi vida.

P. ¿Qué espera del viernes?

R. Me gustaría que la gente saliera hablando de mí y que el aficionado quedara contento con mi actuación. Para mí es muy importante que ese día todos los titulares lleven mi nombre.

P. Tomar la alternativa en Madrid, en San Isidro y ante una corrida de Adolfo Martín no es ninguna tontería.

R. Sí, ha habido comentarios de todo tipo, pero era el momento de apostar y, ya que lo hacía, que fuera a lo grande y que un triunfo me pusiera en el sitio que quiero.

P. ¿Cuándo y cómo surge la idea de tomar la alternativa en Madrid y con la corrida de Adolfo?

R. Todo surgió a raíz del anuncio de que una corrida de Victorino abriría la temporada en Madrid, el Domingo de Ramos. Le dije a Daniel Aragón, el hijo de mi apoderado, que tomar la alternativa en Madrid con una de Victorino daría de qué hablar. Lo hablamos con la empresa y surgió la oportunidad de tomarla con la de Adolfo, que es una ganadería con un toro similar al Santa Coloma, que embiste muy despacio y humillado, y que se adapta muy bien a mi forma de concebir el toreo.

P. La tarde más importante de su carrera como novillero tuvo lugar el 2 de abril del año pasado en Las Ventas, cuando cuajaste al natural a un gran novillo de La Quinta. Antes y después de esa fecha, su carrera ha estado muy ligada a este encaste, Santa Coloma. Toda una excepción, respecto a tus compañeros.

R. No creo que sea ninguna excepción. Cada uno mata lo que más le gusta y lo que cree que le viene mejor a su toreo. Y, yo al menos, me siento más cómodo con este tipo de ganaderías.

P. ¿Diría, entonces, que el Santa Coloma es su encaste predilecto?

R. Sí, el Santa Coloma o el Albaserrada-Saltillo, ese tipo de toro que se deja enganchar adelante y que te permite vaciar el muletazo con un muñecazo suave, por abajo. Así es cómo yo entiendo el toreo.

P. Pero reconocerá que es un tipo de toro más complicado o exigente que, por ejemplo, el de Domecq, que es el predominante hoy en día…

R. Sí, claro, es un toro que no te permite dudar y ante el que debes estar muy seguro y confiado.

P. ¿Ha visto la corrida de Adolfo en fotos o en el campo?

R. Sí, la he visto en fotos. Es una corrida seria, una corrida de Madrid.

P. El Cid será el padrino de la alternativa y Pepe Moral hará de testigo. ¿Qué le parece el cartel?

R. Inmejorable. El Cid es un torero de mano izquierda que sigue ahí después de tantos años y que, de no ser por la espada, habría salido muchas veces a hombros de Madrid. Y Pepe Moral viene de cuajar la corrida de Miura en Sevilla y a un toro, también de Miura, el otro día aquí en Madrid.

P. ¿Qué tipo de torero le gustaría llegar a ser?

R. Me gustaría ser un torero como El Cid, que se ha curtido y ha triunfado con ganaderías como Victorino o Adolfo. Un torero capaz de matar todo tipo de ganaderías y encastes, como las figuras de antes.

P. Si llegara a ser figura del toreo, ¿seguiría anunciándose con ese tipo de corridas?

R. Si lo voy a hacer el día de mi alternativa, creo que lo seguiré haciendo hasta el día que me retire. Me siento a gusto con ese tipo de ganaderías. Eso sí, igual que las figuras actuales de vez en cuando hacen una gesta y se anuncian con una de Victorino o Adolfo, yo también tendré que hacerlo, pero con una de Cuvillo o Juan Pedro…

P. ¿Cuáles son sus referentes taurinos, tanto actuales, como antiguos?

R. Uno de mis toreros es precisamente el que va a ejercer de padrino en mi alternativa. También me gustan y me fijo mucho en Talavante o Morante. Y de los antiguos, he visto muchos vídeos de Paco Camino, Andrés Vázquez y El Niño de la Capea.

P. En su opinión, ¿qué le falta y le sobra a la fiesta actualmente?

R. Creo que, sobre todo, le falta juventud al escalafón de matadores. Pero no creo que le sobre nada.

P. ¿El sistema taurino es injusto?

R. Sí, sobre todo en el caso de los novilleros, creo que sí. Aquí el que torea es porque es ‘hijo de’, no me da vergüenza reconocerlo. Aunque yo puedo decir que todo lo que he toreado es porque me lo he ganado por mí mismo, con mi sangre. Y, a partir de ahora, como matador creo que pasará lo mismo; todo dependerá de lo que pase el viernes.