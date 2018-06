Cuando la fotografía es un juego muy divertido (y serio)

A Cristina de Middel le gusta jugar con la imagen, con lo que parece pero no es o con lo que es pero parece que no. Su fotolibro Afronautas, sobre el programa espacial de Zambia, le franqueó en 2012 la entrada al circuito internacional del arte y fue objeto de numerosos elogios. Ahora, esta alicantina de 43 años, premio Nacional de Fotografía de 2017, ha canalizado su afición lúdica a través del trabajo de varios colegas para construir una triple propuesta expositiva, Players, inaugurada ayer en el Centro Cultural Fernán Gómez de Madrid, en el seno del festival PHotoEspaña.

Se trata de una vuelta al origen de los fotógrafos como “jugadores”, apuntó De Middel. Un propósito que no oculta en ningún momento la valenciana-berlinesa Ana Hell, que expone sus amigos secretos en una serie de fotografías tomadas en múltiples ciudades del mundo protagonizadas por un pequeño “monstruito” que recuerda vagamente la figura del enano viajero de la película Amelie, de Jean-Pierre Jeunet. “Descubrí la serie en Instagram y me gustó su propuesta divertida con ese engendro que es también un juego visual”, comentó la comisaria De Middel. “Me gusta jugar con la perspectiva, no saber qué pensar, quitarle seriedad a la fotografía”, explicó Ana Hell.

Estas curiosas y numerosas obras abren el recorrido de la muestra Gran final mundial, que incluye el trabajo de otros seis fotógrafos. El estadounidense Jason Fulford se fijó en una colección de imágenes de setas que luego de manera, consciente o inconsciente, le fue acompañando en un trabajo conceptual y a veces minimalista que establece curiosas asociaciones.

Fotografía de Ana Hell, de la exposición 'Gran final mundial'. EL PAÍS

Rosa chicle

El fotógrafo de Singapur Robert Zhao Renhui recrea su propio Instituto de Zoólogos Críticos con imágenes documentales que se asemejan a fichas científicas, en una instalación cuyo cariz aparentemente más serio se quiebra en mil pedazos con el rosa chicle que envuelve la muestra de las australianas Prue Stent y Honey Long. Esta visión feminista, juguetona, reivindicativa, sensual, replantea la relación de las mujeres con su cuerpo concluye el recorrido de esta exposición que da paso a la retrospectiva dedicada al camerunés Samuel Fosso.

Se titula Una odisea africana y el protagonista absoluto es el propio Fosso (premio PHotoEspaña, 2018 y uno de los fotógrafos africanos más reconocidos), que interpreta a sus personajes y los fotografía. Así, aparece caracterizado como Martin Luther King, Malcom X, Mohamed Alí, un joven gay, Mao Tse Tung o un dictador africano, entre otros muchos papeles con los que cuestiona la identidad cambiante, la colonización, el exilio o el poder. Y su último trabajo se titula El papa negro. El humor acentúa la crítica y la denuncia.

Por último, se exhibe El mayor espectáculo del mundo, una propuesta que rinde homenaje al nacimiento del circo moderno, en su 250º aniversario, con imágenes impactantes de colecciones del Archive of Modern, de Londres. Comisariada por Kalev Erickson, el visitante se encuentra con hombres bala, elefantes, magos, monstruos, mujeres con dos cabezas y todos los ingredientes que se daban bajo la carpa, desde el siglo XIX hasta su declive.