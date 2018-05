El joven Han Solo se estrella en los cines

Han Solo: una historia de Star Wars se ha quedado sola en los cines. Su estreno ha sido menos que estelar. De esta antología galáctica se esperaba el híper espacio. Al menos unos 130 millones de euros durante sus tres días de estreno en EE UU y una pronta recuperación de los 340 millones invertidos en una producción llena de problemas. A Cannes llegaron pisando fuerte y Donald Glover, uno de sus protagonistas, hasta llegó a decirle a este periódico eso de: “¿A quién no le gusta Star Wars?”. Parece que a mucha gente. O al menos que existe una cierta fatiga sobre esta saga que George Lucas puso en marcha hace ya cuatro décadas.

Según las primeras cifras de un fin de semana festivo en EE UU, Solo escasamente llegará a los 100 millones de dólares (86 millones de euros), cifra por la que se mide el éxito. De momento lleva 83,3 millones de dólares de viernes a domingo (72, 2 millones de euros), un 54% por debajo de lo esperado. Para cuando se acabe el puente estadounidense quizá llegue a los 104 millones de dólares. La cifra de este spin off —un filme al margen del filón principal, pero centrado en una de sus tramas o personajes—, dedicado a los orígenes del contrabandista Han Solo, no llega a los tobillos de los últimos estrenos de esta saga: el otro spin off, Rogue One (2016), generó 155 millones de dólares en sus primeros tres días y Star Wars: Los últimos Jedi arrancó con 220 millones de dólares el pasado diciembre. Por algo era con diferencia la saga más taquillera de la galaxia, hasta la llegada de los Vengadores.

Ahora la competencia es brutal. No solo el universo Marvel (al igual que Star Wars bajo el sello Disney) parece haberse hecho con el entusiasmo de los fans y el saber hacer que en su día disfrutaron los jedis. Además la inocencia de un Solo, héroe de otras generaciones, llegó a la sombra de un sarcástico Deadpool que hace tan solo una semana dominó la taquilla con su segunda entrega. También están las críticas contra una película en la que Ron Howard tomó la riendas bien entrada en producción, cuando Lucasfilm despidió a los anteriores directores, Chris Miller y Phil Lord. Más allá de las críticas en prensa las redes sociales han sido un hervidero de quejas. “(Bostezo) Solo es una ficción muy cara con un equipo muy soso forzada por un equipo de ejecutivos y productores”, dice el director Jorge Gutiérrez en su página de Facebook. “¿Quieres ver Solo? Esperen a la tele. NO SE PIERDEN NADA... hasta el apellido de Han es un chiste viejo y pendejo...”, añade el dibujante mexicano de la Marvel Humberto Ramos.

Con un estreno internacional de tan solo 65 millones de dólares (algo más de 55 millones de euros) el periódico The New York Times habla de “fatiga Star Wars”. Las películas de esta saga han dejado de ser un evento, “estrenadas quizá con demasiada frecuencia”, declaró al diario Steve Sansweet, presidente del Rancho Obi-Wan, museo presente en todas las convenciones Star Wars. Han Solo llegó a las pantallas cinco meses después de Los últimos Jedi y al borde del poblado mercado de los estrenos veraniegos, que había evitado desde la resurrección de esta franquicia. Según The Hollywood Reporter el estudio no tiene intenciones de abandonar la saga que le dio vida y que Disney compró por 2.920 millones de euros en 2012. Y seguirá con sus planes de lanzar una película al año. Pero quizá evite que este plazo se acorte. Como recordó a la prensa Dave Hollis, presidente de distribución cinematográfica en los estudios Disney, “el arranque es algo menor que el que esperábamos pero es muy respetable”.

Lucasfilm está trabajando en al menos en otras nueve películas de Star Wars, entre las que continúan la saga o las antología dedicadas a personajes de este universo. Ahí está incluida la que acaba de anunciar sobre Boba Fett, que dirigirá James Mangold. Y mientras que la continuación de Los últimos Jedi, y capítulo final de la trama principal de la saga, tiene previsto su estreno, aún sin título, en diciembre 2019, se esperan también dos trilogías con nuevos personajes, una de ellas de la mano de Rian Johnson y la otra liderada por quienes hicieron de Juego de Tronos el fenómeno televisivo que es: David Benioff y D.B. Weiss. Además existe un proyectado filme sobre Obi-Wan Kenobi, el Jedi original al que la princesa Leia dirigió esas palabras de ayuda que arrancaron la saga: “Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza”.