La escritora francesa Fred Vargas gana el Princesa de Asturias de las Letras

Es una de las escritoras de novela negra con más seguidores en el mundo, aunque su vocación más temprana fue la arqueología. Sus obras son muy originales, entretenidas y están muy bien escritas, según coincide la crítica y su legión de lectores. Además, su literatura ofrece una carga de profundidad en el análisis de las relaciones sociales y una radiografía contemporánea de su país, Francia, en la línea de los mejores escritores del género. Por todo ello, Frédérique Audoin-Rouzeau, más conocida literariamente como Fred Vargas (París, 1957), ha ganado el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Es la séptima mujer en obtener el galardón, uno de los más prestigiosos de la literatura en España, en las 37 ediciones que se ha otorgado. La última escritora en ganarlo fue la canadiense Margaret Atwood hace 10 años. La primera fue Carmen Martín Gaite, que en 1988 compartió premio con el poeta José Ángel Valente.

La última novela de Fred Vargas publicada en español es Cuando sale la reclusa (Siruela, traducción de Anne- Hélène Suárez), que supone una sínteses de su novelística: un argumento sólido y sin artificios, un personaje central poderoso y original, grandes secundarios, inteligencia y respeto por el lector y diálogos brillantes.

Refractaria a las entrevistas, en una que concedió a EL PAÍS en 2005 aseguraba: "No sé por qué empecé a leer de pequeña novelas policiacas, cuando nadie las leía en casa. No he dejado de leerlas desde entonces. En cuanto a decidir escribirlas, es bastante sencillo: era arqueóloga, tenía 28 años y conocía mi oficio. Pero, a pesar del mito, es una ocupación bastante científica, bastante austera. De vez en cuando sentía la necesidad de ir a jugar a otra parte. Entonces, una noche, después de trabajar en una excavación, decidí escribir una novela policiaca. Para divertirme. Al día siguiente compré un cuaderno y un bolígrafo, y así empezó".

El filósofo Fernando Savater es uno de los numerosos admiradores de Fred Vargas, a la que considera “una de las mejores novelistas francesas del momento en cualquier categoría y género".