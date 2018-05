Olga Tokarczuk gana el Premio Man Booker International 2018

“Olga Tokarczuk es una escritora de maravillosa agudeza, imaginación y estilo literario”. Así describió Lisa Appignanesi, presidenta del jurado del premio Man Booker International 2018, a la flamante nueva ganadora del prestigioso galardón literario, entregado anoche durante una cena celebrada en el museo Victoria & Albert de Londres. Su novela Flights se ha alzado con un premio que tiene una dotación económica de 50.000 libras (unos 57.000 euros), a repartir a partes iguales entre ella y Jennifer Croft, la traductora de la obra.

Primera polaca en lograr este reconocimiento, Tokarczuk (Sulechow, 1962) es una escritora consagrada y superventas en su país; licenciada en Psicología, ha publicado ocho novelas y dos colecciones de cuentos, y es la co-organizadora de un festival literario. Flights, que se publicó originalmente en 2007 y tardó una década en ser editada en Reino Unido, es, como ella misma describe a EL PAÍS, “un libro constelación, porque consta de muchos pequeños fragmentos que el lector tiene que recopilar”. Construida sobre dos líneas argumentales, los viajes y la anatomía humana, en él experimenta con un nuevo realismo narrativo. “Vivimos en un mundo fragmentado, saltamos de una realidad a otra, como quien abre ventanas del ordenador”, explica.

La novela, que se editará próximamente en España bajo el sello Anagrama, se ha impuesto a otros cinco finalistas: el español Antonio Muñoz Molina por Like a Fading Shadow, la edición inglesa de su novela Como la sombra que se va; Vernon Subutex 1, de Virginie Despentes (Francia), The White Book, de Han Kang (Corea del Sur); The World Goes On, de László Krasznahorkai (Hungría) y Frankenstein in Baghdad, de Ahmed Saadawi (Irak). Todos ellos recibirán un premio de 2.000 libras (casi 2.300 euros), a repartir con el traductor de la obra.

La Fundación Premio Booker introdujo el premio Man Booker International en 2005 con periodicidad bienal para distinguir por toda su producción literaria a autores de ficción traducidos al inglés, y entre sus ganadores se cuentan Ismail Kadaré, Alice Munro o Philip Roth, entre otros. Pero en 2016 la organización modificó completamente su enfoque para convertirlo en una cita anual que reivindica la importancia de las traducciones literarias y recompensa, en vez del conjunto de una carrera, una obra de ficción concreta traducida al inglés y publicada en Reino Unido.