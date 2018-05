Nicolás Maduro anuncia que demandará a Antena 3 por usar su imagen en ‘Cuerpo de élite’

"En España, yo soy más famoso que Mariano Rajoy", sentenció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una comparecencia pública celebrada en el Palacio de Miraflores el pasado viernes 18. El acto, organizado para dar la bienvenida a los observadores internacionales para las elecciones que se celebraron el domingo, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, sirvió a Maduro para denunciar su constante presencia en la televisión española y para anunciar que demandará a Antena 3 por parodiarle en la serie Cuerpo de élite, de Mod Producciones, que emite la cadena.

"¿Qué tiene Venezuela que está en el foco de la agresión mediática mundial?", afirmó Maduro, que acusó a los medios de cometer una "constante tergiversación y manipulación" de la realidad venezolana. En este punto, afirmó que en algunos países él es "más conocido que su propio presidente" y comentó que había visto un reportaje en el que se hacía una encuesta "en las calles a jóvenes, a personas mayores, en Madrid y en varias ciudades, y preguntaban por el nombre del presidente de Venezuela, y todos los encuestados, más de 20, respondían Maduro. Y el periodista, pícaro, les preguntó por el presidente de Portugal y de Francia y no lo sabían. En España, yo soy más famoso que Mariano Rajoy."

"Ahora hay una serie en Antena 3 donde aparezco yo como protagonista. Es una cosa increíble, ¿verdad?", contó el presidente de Venezuela, para ironizar: "Me parece increíble porque yo vengo de ser un simple obrero, de manejar [conducir] un autobús por las calles y me parece increíble ser un actor famoso en España". En realidad, no es el protagonista de la serie. Maduro solo apareció en un capítulo, el 11, emitido a finales de abril, donde el imitador Cesc Casanovas, famoso por Polònia y Crackòvia de TV3, le parodiaba.

"Voy a cobrar derechos de autor a Antena 3 por estar metiéndome en una serie. Les voy a demandar, por meterme a mí en una serie, a Nicolás", anunció el mandatario entre los aplausos de los asistentes. "Me ponen una chaqueta tricolor, de esas que usamos algunas veces en las actividades públicas", detalló.

No obstante, Maduro confesó que Cuerpo de élite le parece "divertida". "Por lo menos es divertida, pero ¿por qué tanta obsesión con Maduro y Venezuela?, ¿por qué no tienen esa obsesión con los problemas de su propio país?", se volvió a preguntar de forma retórica el presidente, para recomendar a los medios españoles que hablen mejor "de los migrantes de África, que son miles, llegan a millones" o de la "crisis humanitaria de África o de la matanza de Gaza".

Inspirada en la película Cuerpo de élite, que vieron en los cines más de un millón de espectadores en 2016, la serie, creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido y dirigida por Joaquín Mazón, parodia las series de acción de cuerpos de especialistas policiales y en el elenco figuran Cristina Castaño, Octavi Pujades, Canco Rodríguez, Adriana Torrebejano y Álvaro Fontalba, entre otros.

"Estoy hasta el bigote de que acá se metan con Venezuela y quiero una disculpa", dice el Maduro de ficción, que al no conseguirla del ministro español de Interior afirma que no pasará "más tiempo del necesario en esta madriguera imperialista". También asegura el actor que encarna a Maduro que lo denunciará en Naciones Unidas y se llevará al embajador y a Boris Izaguirre". En la crisis interviene el cuerpo de élite, que busca a un doble para firmar un acuerdo comercial para la compra de fragatas. En un vídeo promocional, el actor contó cómo fue el proceso de caracterización, con más de una hora de maquillaje y peluquería, y que "no se buscaba la imitación perfecta".