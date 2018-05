De repente, la lluvia mata. El agua que cae del cielo transmite un virus que acaba con la vida de aquel a quien moja entre terribles sufrimientos. Seis años después, dos hermanos que todo este tiempo han estado viviendo en un búnker siguiendo las instrucciones de su padre (científico y al que tienen la esperanza de volver a encontrar) se unen a otro grupo de supervivientes que busca comida y, de paso, respuestas a lo ocurrido.

The Rain, la primera serie danesa de Netflix, quiere ser un The Walking Dead para adolescentes, una especie de Los 100, en la estela de las ficciones postapocalípticas que se pusieron tan de moda hace unos años. También parece aspirar a emular a la alemana Dark en cuanto al tono. Sin embargo, no se acerca a ninguna de ellas y hace aguas por todas partes, nunca mejor dicho. Más allá de los agujeros de guion —que quizá se respondan pasados los dos primeros capítulos vistos para esta crítica—, el arranque de esta historia acumula tópicos con una ejecución torpe y personajes que no logran interesar al espectador. El resultado parece una película de sobremesa perfecta para echarse una siesta.

Lo que sí deja claro The Rain es el interés de la plataforma de vídeo bajo demanda por ofrecer contenido al público juvenil. Entre las nuevas ficciones europeas que presentaron hace dos semanas en un evento con prensa en Roma, llamó la atención la cantidad de ellas dirigidas claramente a esos espectadores que ya no ven la televisión al uso y que se han pasado a las plataformas (gratuitas, de pago, legales o ilegales) para consumir entretenimiento. En Netflix saben lo que quieren. Ya tienen The Crown para los premios. Lo que quieren es que la mayor cantidad de gente posible pase la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la plataforma. Por eso no pueden desechar a nadie. Incluso a quienes crean que las aventuras de los protagonistas de The Rain tiene algo de interés. Todo espectador es bueno para Netflix. Y hacen muy bien.