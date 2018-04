Abba anuncia nuevas canciones por primera vez en 35 años

Abba grabará por primera vez desde que se separó en 1982. El grupo sueco ha anunciado por Instagram que tienen dos canciones nuevas para un disco. Abba fue número uno de las listas de todo el mundo en los setenta y principios de los ochenta y figura entre las diez que más discos han vendido de la historia, superando en algunos países incluso a los Beatles.

El grupo nació en 1972 y dos años después se catapultó internacionalmente al ganar en el Festival de Eurovisión con Waterloo, tema del que vendieron más de 400 millones de discos. Décadas después de su retirada, el grupo sigue siendo un fenómeno de gran impacto comercial, revalorizado tanto en el exitoso musical Mamma Mia!, como en su posterior adaptación al cine, de la que en julio se estrena la segunda parte

"La decisión de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y ha sido como si el tiempo se hubiera parado y solo nos hubiéramos ido a unas pequeñas vacaciones. ¡Ha sido una experiencia extremadamente feliz!", asegura el comunicado. "Igual nos hemos hecho mayores, pero la canción es nueva y nos hace sentir bien", concluye. Uno de los temas, I Still Have Faith in You, se podrá escuchar en un especial televisivo a finales de año.

El lanzamiento de esa nueva producción se enmarca en la decisión del popular cuarteto de regresar a los escenarios este 2018, 35 años después de su separación. Se trata de un regreso orientado a la nueva generación de admiradores de la banda y se hará utilizando técnicas digitales y realidad virtual, según se entonces. La iniciativa fue impulsada por el productor y creador de la franquicia Idols Simon Fuller, con implicación de los miembros del cuarteto -Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog.

Cuando hace cuatro décadas el grupo sueco formado por dos parejas apareció sobre los escenarios de su país vistiendo aquellos trajes imposibles, las audiencias en Suecia sufrieron un fuerte shock, seguido del que se sintió en el resto del mundo poco después de que Abba diera el salto internacional tras ganar Eurovisión. Pero pronto se convirtieron en una leyenda que ha llegado hasta nuestros días y que ahora se relanza con estos dos temas.