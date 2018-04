‘Campeones’ supera el millón de espectadores y sigue liderando la taquilla

Por tercer fin de semana consecutivo, Campeones, de Javier Fesser, es la película más vista en la taquilla española. Este pasado fin de semana ha recaudado, según datos aún provisionales proporcionados por la auditoria ComScore, 1.515.000 euros en 347 cines de los 355 de los que habrá datos definitivos a media semana. Como se ha proyectado en 593 pantallas, la media es de 2.554 euros por sala, estupenda cifra para ser la tercera semana de proyección. Desde su llegada a cines Campeones ya ha sido vista por 1,1 millones de espectadores y ha recaudado 6,8 millones de espectadores, que serán más de siete millones entre mañana y pasado.

Con esa cifra, Campeones supera a Perfectos desconocidos como la película española más taquillera de 2018. En realidad, Perfectos desconocidos ha recaudado mucho más, porque se estrenó en diciembre, y entre 2017 y el presente año acumula más de 20 millones de euros y tres millones de espectadores. En tercer lugar queda La tribu, de Fernando Colomo, que ha superado este fin de semana los seis millones de euros y se acerca al millón de entradas vendidas.

Javier Gutiérrez encarna en Campeones a Marco, un entrenador de baloncesto que es sentenciado, tras un accidente de tráfico, a trabajos sociales. Y esos trabajos son dirigir a un equipo formado por personas con discapacidad intelectual. En el reparto de la película un grupo de actores debutantes con discapacidad intelectual dan vida a los jugadores del equipo de baloncesto: Sergio Olmos, Julio Fernández, Jesús Lago, José de Luna, Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López.

En el estreno, Fesser declaró a EL PAÍS: "No hay nada que me parezca más atractivo en una película como reír y llorar de la emoción sin saber qué es qué. Y con este texto me pasó". En cuanto al reparto, contaba: "No teníamos una idea preestablecida de si debían ser personas con discapacidad intelectual real o actores que lo interpretasen. Pero, tras el primer día de audiciones, fue más que evidente que en ellos habíamos encontrado la verdad y la autenticidad que irradian. A partir de ahí, sabíamos que de ahí tenía que salir todo nuestro equipo".