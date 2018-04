Fabio Biondi dimite como director musical del Palau de les Arts

Fabio Biondi (Palermo, 1961), reputado director especializado en el repertorio barroco, ha presentado su dimisión irrevocable como director musical del Palau de les Arts, según fuentes de la ópera valenciana. La decisión del director musical, cargo que compartía desde hace casi tres años con Roberto Abbado, se produce tras hacerse pública esta semana una encuesta interna realizada entre los componentes de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, titular del coliseo de la Generalitat valenciana. En ella, los músicos mostraban su preferencia por otras batutas para encargarse de la formación, en particular por el valenciano Gustavo Gimeno (1975) o la del húngaro Henrik Nánási (1976), y evidenciaban una falta de confianza en los actuales directores titulares.

Ante esta situación y a pesar del éxito de la reciente producción 'Il corsaro', de Verdi, dirigida por el propio Biondi, el también violinista italiano presentó el pasado viernes su renuncia, que ahonda en la inestabilidad funcional del Palau de les Arts. A principios del pasado diciembre, dimitió el intendente de la ópera, Davide Livermore, en desacuerdo con la gestión política de la ópera. Livermore fue el que eligió a Biondi y Abbado como directores musicales. La Consejería de Cultura de la Generalitat valenciana no ha hecho pública la dimisión del director italiano, que ha declinado pronunciarse sobre su decisión a requerimiento de este periódico. Abbado continúa de momento en el cargo, según fuentes del Palau de les Arts.

La Consejería de Cultura ya conocía desde hace un año las preferencias de los poco más de cincuenta músicos fijos de la orquesta, según informó el pasado jueves el diario Las Provincias, que adelantó los resultados de la citada encuesta. El secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, ha señalado que será el futuro intendente y director artístico de Les Arts, que saldrá de un concurso público que se debe convocar este año, el que elija la dirección musical. "El futuro titular presentará un proyecto para cuatro años y ahí estará decidir qué hacer con la orquesta y con la futura dirección", indicó Girona. La dirección musical de Biondi y Abbado también estaba prevista para cuatro años, si bien el contrato de ambos se había de renovar anualmente.

La orquesta carece del número suficiente de músicos para acometer, por ejemplo, el repertorio alemán de Wagner. Desde hace años, los músicos y los directores musicales reclaman a la Generalitat la contratación de más músicos fijos por la cohesión y buen funcionamiento del conjunto y para no tener que depender de las contrataciones temporales que también resultan gravosas. Sin embargo, la mejor orquesta española, según parte de la crítica, formada a golpe de talonario a principios del 2000 bajo la dirección de Lorin Maazel, no ha logrado su propósito. Desde el estallido de la crisis en 2008, el presupuesto del que fue el buque insignia de la política cultural del Gobierno valenciano, dirigida por Francisco Camps, que encargó el diseño del edificio a Santiago Calatrava, con un coste final superior a los 400 millones de euros, no ha hecho más que menguar. La que fue su primera intendente y alma máter de un proyecto que aunó excelencia musical e ingentes dispendios públicos, Helga Schmidt está procesada acusada de cobro de comisiones durante su gestión, junto con el exgdrente Ernesto Moreno. Ella niega los delitos y incide en que siempre actuó con el visto bueno de la Consejería de Cultura y bajo su supervisión.