Conversación en viñetas para asentar la convivencia en Euskadi

La entrevista de Eduardo Madina a Fermin Muguruza generó tanto aplausos como críticas durísimas. En la charla, ni el músico reniega de los atentados de ETA, ni el exdiputado le pregunta por ello. Así que algunos han tachado la charla de “humillación” o de “síndrome de Estocolmo” por parte de Madina. Zapico está preparado para que al tebeo le ocurra lo mismo: “Sé que a muchos no les gustará, en temas muy sensibles siempre va a haber opiniones diferentes”.

Madina lo encaja “con el máximo respeto”. “Hay discrepancias claras entre Fermin y yo, pero no quería un debate, no importaban mis puntos de vista sino que él contara los suyos”, afirma. “A los que opinamos distinto en Euskadi hace décadas que nos acusan de síndrome de Estocolmo. Creo que en realidad están hablando de ellos mismos”.

"Lo que me ha pasado a mí no me nubla la vista para percibir que en el mundo de Batasuna hay una enorme tragedia", afirma Madina en el cómic. "Siempre quise comprender el dolor ajeno, ser capaz de ver las experiencias de los demás, aparte de la mía", añade ahora.