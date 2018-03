Lorca ya tiene un pie en Granada

Federico García Lorca amaba Granada pero, a la vez, la ciudad le asfixiaba y se le hacía difícil volver a casa. Eran viajes tan complicados como el de su propio legado, que ha tardado más de 15 años en llegar a Granada. Este lunes, a las cuatro y media de la tarde, lo que ya empezaba a parecer imposible ha ocurrido: los primeros materiales del legado lorquiano han llegado a Granada desde la Residencia de Estudiantes de Madrid, y llegan a la ciudad del poeta para quedarse. En Madrid han estado desde 1986. Ahora se expondrán en una muestra bajo el título Una habitación propia. Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes, 1919-1936, que se ha visto en Madrid y que el próximo viernes se inaugura en el centro Federico García Lorca.

La llegada del material ha sido burocrática y fría, sin nadie que recibiera el legado más allá de los periodistas y la policía local. Ni siquiera curiosos. Quince años después del anuncio del traslado, nadie se ha acordado de recibir a la memoria de Lorca. Su legado, valorado en 18 millones de euros, está conformado por unos 19.000 objetos de toda clase —manuscritos, dibujos, libros, muebles, fotografías—, de los que 5.000 documentos llegarán al centro Lorca antes de este verano, según el acuerdo firmado entre la familia García Lorca (a través de la Fundación García Lorca, con sede en la Residencia de Estudiantes) y las Administraciones que dirigen el centro granadino mediante un consorcio en el que participan el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada.

El traslado de este legado se remonta a los primeros años de este siglo, cuando la familia Lorca pensó trasladarlo desde la Residencia de Estudiantes de Madrid al antiguo edificio del Banco de España en Granada, ahora sede de la Fiscalía Superior de Andalucía. Posteriormente, esa idea se descartó en beneficio del actual centro García Lorca, inaugurado en 2015 tras una construcción preñada de adversidades y, finalmente, sin el contenido que se esperaba —el legado lorquiano— por diferencias entre la familia Lorca y las Administraciones que apoyaban el proyecto. En los últimos meses las partes llegaron a un acuerdo definitivo y la llegada de este primer avance parece poner fin a esas dificultades.

El material que ha llegado a Granada lo componen unas 200 piezas, entre las que se incluyen manuscritos, fotografías y objetos diversos, entre ellos el mono azul con el que Federico aparece en numerosas fotografías como miembro del grupo teatral La Barraca.

La muestra ha sido comisariada por Andrés Soria, catedrático de Literatura española de la Universidad de Granada, y revisa la relación del poeta con la Residencia de Estudiantes madrileña, a la que llegó en 1919 y de la que, como comentaba en una entrevista un antiguo director de la institución formativa, “no se fue nunca” a pesar de que entraba y salía de allí. Federico encontró allí su lugar en la España de la época, lejos de Granada, la ciudad que él decía tenía “la peor burguesía de España”. Allí conoció o se relacionó con Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello y prácticamente toda la Generación del 27.

La exposición mostrará, por ejemplo, la carta en la que Lorca le pide en 1922 a Adolfo Salazar, un musicólogo amigo, que interceda por él para asegurarse una plaza en la residencia, donde temía no tener sitio a pesar de haber estado allí el año anterior. El visitante también podrá ver alguna correspondencia familiar, como esa carta en la que el poeta comenta a sus padres que la residencia es “una casa de estudios” y no “una fonda”, porque su familia no estaba muy convencida de la vuelta del poeta desde Granada a Madrid, ante el anuncio de Federico de su intención de abandonar la carrera de Derecho. También han viajado desde Madrid a Granada tres cuadros de Salvador Dalí, cedidos para esta exposición por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y se expondrán cuadros de Rafael Barradas, Benjamín Palencia, Manuel Ángeles Ortiz o José Caballero.

Con la llegada de este material a Granada, Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y presidente del consorcio que gestiona el Centro García Lorca, considera que “se va cumpliendo la hoja de ruta trazada tras la firma del convenio que nos permitirá traer el legado a Granada antes del 30 de junio. Granada disfrutará muy pronto del legado y recuperaremos así, aún más, la memoria de Federico García Lorca”.