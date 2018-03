El bandido (y padre) Pablo Escobar

Olviden todo lo visto sobre Pablo Escobar en la serie Narcos. O al menos no se tomen la vida familiar y personal descrita ahí del narcotraficante colombiano como real. Juan Pablo Escobar, o Juan Sebastián Marroquín (ha vivido con ambos nombres), hijo del famoso bandido, ha escrito varios libros que desmitifican el lado más glamuroso del delincuente y que a su vez le acercan a su lado más familiar. "Siento que no tengo que disculparme por amar a mi padre, pero ese amor no me hace ciego frente a la violencia que generó", dice Marroquín en Escobar al descubierto (DMAX, 22.30). Este documental en dos capítulos es el último movimiento del hijo de Escobar para enfocar la vida de un narcotraficante que se ha convertido en todo un icono debido a la ficción.

Marroquín ya produjo un documental, Pecados de mi padre, (2009), y ha escrito dos libros, Pablo Escobar, mi padre (2014) y Pablo Escobar. Lo que mi padre nunca me contó (2016). En el nuevo programa de DMAX, una de las novedades es el testimonio de su madre Victoria Eugenia, conocida como Tata. "Ella es la única persona con vida que ha tenido la oportunidad de conocer a Pablo Escobar más años. Su testimonio es de gran valor. Debería de ser la protagonista, pero en realidad en este caso queríamos abarcar un montón de testimonios, no solo de ella", cuenta Marroquín. "Ella no se casó con el Pablo Escobar que todos conocemos hoy, ella se casó y se escapó con el hijo del vigilante del barrio, no tenían un futuro cuando ella se enamora y se casa con él".

Juan Sebastián Marroquín en el rodaje de 'Escobar al descubierto'.

En el documental, Marroquín visita en Colombia (él vive en Argentina) lugares relacionados con su padre. Como el barrio de Moravia, en Medellín, que Escobar construyó sobre un vertedero de basura y por el que sus vecinos le recuerdan con cariño más allá de su expediente delictivo. O la Hacienda Nápoles, la famosa finca donde el narcotraficante tenía un zoo y otras atracciones y que hoy en día se ha convertido en un parque temático. "Me negué a pagar la entrada de mi propia casa [como se ve en el documental], pero es increíble la gran cantidad de productos que se han desarrollado en torno a la imagen de mi padre. Esto a veces contribuye a que nos confundamos. No es lo mismo comprar una taza de café con la imagen de Elvis que con la de Pablo Escobar. Esto ayuda a que se relativice lo que hizo y se confundan los jóvenes pensando que se trata de un ídolo que ellos podrían imitar", sentencia Marroquín.

La vida de Pablo Escobar ha sido retratada en numerosas ocasiones en el cine y en la televisión. El caso más famoso, el de la serie Narcos (Netflix). Y el último, el de la película de Fernando León, con Javier Bardem y Penélope Cruz, Loving Pablo. "Seguro que Bardem y Penélope están muy bien, pero compraron los derechos del libro equivocado [Amando a Pablo, odiando a Escobar, de Virginia Callejo, periodista colombiana que tuvo una relación con el narcotraficante]", dice con sorna Marroquín sobre la fiabilidad de lo contado en esa película, que se estrena en España el próximo 9 de marzo. "En el caso de Netflix, es muy evidente la intencionalidad que hay de contar una versión de la historia que no coincide para nada con los hechos. La responsabilidad nuestra como familia es salir a contar las verdaderas historias", dice.

"Al contrario del personaje que uno pueda creer por el personaje que hemos podido ver, era un papá muy amoroso y me daba muy buenos consejos. Me enseñó muchos valores humanos de los que él carecía. Como hijo tengo recuerdos positivos hacia la figura del padre, y los negativos que tenemos todos hacia la figura del hombre de violento, de narcotraficante, de terrorista", remata Marroquín.