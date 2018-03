Reivindicación de Ausiàs March como el gran poeta del siglo XV

“Puis que sens tu algú a tu no basta, / Dona’m la mà o pels cabells me lleva; / si no estenc la mia envers la tua, / quasi forçat a tu mateix me tira. / Jo vull anar envers tu a l'encontre: / No sé per què no faç lo que volria, / Puis jo són cert haver voluntat franca, / e no sé què aquest voler m’empatxa”.

Puesto que sin ti nadie te alcanza, dame la mano o llévame por el pelo; si no extiendo mi mano hacia la tuya, arrástrame hacia ti casi a la fuerza. Quiero ir a tu encuentro; no sé por qué no hago lo que deseo, puesto que tengo la certeza de que mi voluntad actúa libremente, y no sé qué me lo impide.

“Així com cell qui en lo somni-s delita E son delit de foll pensament ve, / Ne pren a mi: que·l temps passat me té / L'imaginar, que altre bé no hi habita, / Sentint estar en aguait ma dolor, / Sabent de cert que en ses mans he de jaure. / Temps d'avenir en negun bèn pot caure; / Ço que és no-res a mi és lo millor” (...).

Como aquel que en el sueño se deleita, y su deleite viene de un loco pensamiento, así me ocurre a mí: el tiempo pasado cautiva mi imaginación, y no hay lugar para otros bienes, pues siento que mi dolor está al acecho y sé con certeza que caeré en sus manos: El tiempo por venir no ha de traerme bien alguno; lo que no es nada es lo mejor para mí”. (Traducción en prosa de Marion Coderch y José María Micó para Dictats).

“La carn vol carn, no s'i pot contradir./ Son apetit en l'om pren molta part: / si no's unit amb l'arma, tots es fart; / d'ells dos units sent hom un tercer exir. / Aquell qui sent d'espirit pur'amor, / per àngel pot tornar entre les gents; / qui d'arma y cos junts ateny sentiments / com perfet hom sent tota la sabor.

(La carne quiere carne, y no hay remedio; / su apetito domina sobre el hombre: / si no va unido al alma, se harta pronto;/ de la unión de los dos sale un tercero. / Quien prueba el amor puro del espíritu / andará entre la gente como un ángel; / quien justamente siente cuerpo y alma / como hombre perfecto el amor gusta. (Traducción en verso de José María Micó para Cancionero de Ausiàs March (Pre-textos).