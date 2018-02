La escena catalana sale en tromba en solidaridad con el rapero Valtonyc

Si el Tribunal Supremo se lo permite y no entra en prisión a cumplir la pena de tres años y medio el rapero Valtonyc puede tener una larguísima agenda de conciertos a lo largo de este año. Porque la respuesta de los festivales y salas de concierto de Cataluña ha sido salir en tromba en defensa de la libertad de expresión del cantante al que han decidido incluir en las programaciones de los conciertos como forma de evidenciar su protesta ante el fallo que ve los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey y amenazas en las letras del rapero. Desde el miércoles, cerca de una treintena de festivales, entidades y salas –y la lista no deja de aumentar- han suscrito un comunicado de condena y de rechazo frontal: “ante la situación de vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y ante el retroceso democrático del Estado, llevando a prisión a un cantante por sus letras, los Festivales y salas de conciertos de Cataluña queremos solidarizarnos con Valtonyc y por eso lo incluiremos en nuestras programaciones”. Entre los firmantes están los más potentes, como el Primavera Sound o el Sónar, y muchos otros que pese a no tener tanta proyección internacional tienen un peso específico en la escena catalana, como CanetRock, el Internacional de Jazz de Barcelona, Mercat de Música Viva de Vic, Barnasants, Guitar BCN, Festival de Cajón, Cruïlla, Tradicionarius o el Ciutat Flamenco, por citar algunos. La asociación de Salas de Conciertos de Cataluña se ha sumado a la protesta así como La Academia Catalana de la Música que mantiene abierta en su web una página de adhesión y solidaridad con el artista.

“La idea surgió en la noche del miércoles por un comentario de Adrià Salas –el cantante de La Pegatina- que planteaba hacer algo en señal de protesta. Lo hablamos con unos cuantos y con la Asociación de Salas de Concierto de Catalunya y acordamos un texto. Enseguida se empezaron a sumar algunos festivales, uno de los primeros el Primavera Sound, así que lo seguimos moviendo y ahora somos casi una treintena y nos llegan adhesiones del resto de España y de otros países”, explica Gemma Recoder, directora del CanetRock que afirmaba que Valtonyc ya tiene un hueco asegurado en la edición de este año de su festival. “Estamos absolutamente indignados pero no solo porque sea un cantante sino porque es un tema de libertades básicas. El arte, además, no tiene por qué ser agradable pero lo que sí debe tener es libertad y es una barbaridad que alguien tenga que entrar en la cárcel por algo así”, insistía Recoder.

Las condenas por la sentencia contra el cantante mallorquín se comparten por otros sectores de la música como las empresas agrupadas en la asociación de Productors Associats de Fonogrames (PAF) que deploran la “ola represiva” de la libertad de expresión: “Manifestamos nuestro rechazo a la condena del cantante y a la utilización del estamento judicial como herramienta coercitiva hacia la libertad de expresión”, sostienen en un comunicado que lo firman Kasba Music, La Cúpula Music, Temps Record, Music Creativos, Discmedi, Slow Walk Music, Fina Estampa, Producciones Set Management, Ayva Musica Producciones, Quadrant Producciones, Dmmusical y La Cubana Iniciativa Empresarial, entre otros.