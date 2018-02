Egeda carga contra Ramon Colom, presidente de FAPAE

Esta mañana, Egeda, la entidad de gestión de derechos de autor de los productores audiovisuales, ha emitido un comunicado con el que oficialmente rompe con Ramon Colom, presidente de FAPAE -la confederación de federaciones de productores- a raíz de las declaraciones realizadas en EL PAÍS el pasado jueves, cuando habló de la deuda que arrastra la institución que encabeza que obligará a un concurso de acreedores. Al día siguiente, en una entrevista a la agencia Efe, subrayó el nombre de Miguel Ángel Benzal, director general de Egeda, como el principal culpable del estrangulamiento económico de FAPAE, que además agrupa hoy a poquísimas asociaciones del sector.

En el texto, firmado por el Consejo de Administración de Egeda, presidido por Enrique Cerezo, asegura: "Ante la situación en la que se encuentra FAPAE, tras la baja de la práctica totalidad de sus asociaciones de productores, y, en consecuencia, de la pérdida de su representatividad, Egeda no puede continuar apoyando una federación que no cuenta con el consenso mayoritario del sector. Igualmente Egeda lamenta su situación económica que, al parecer, le impide cumplir con sus compromisos, circunstancia a la que es por completo ajena". Algo que Colom siempre ha negado. Y reitera en el punto cuarto del texto dice: "[La entidad] se ha mantenido siempre al margen de la vida interna de la entidad, al punto de no haber sido nunca socio de FAPAE, ni miembro de su junta directiva, tampoco ha participado en sus procesos de toma de decisiones, habiéndose limitado a apoyar sus actividades anuales, como ha hecho con otras asociaciones e instituciones del sector audiovisual español", pero sin aclarar que la mayor parte del presupuesto de FAPAE procedía de Egeda, que incluso le alquilaba una planta del edificio en la madrileña Ciudad de la Imagen en la que conviven estas y otras asociaciones de productores.

Curiosamente le da la razón a Colom, que ya en septiembre en el festival de San Sebastián cargó en una rueda de prensa contra ellos, cuando el comunicado confirma: "Motivada por dicha falta de representatividad, Egeda comunicó de forma fehaciente al presidente de FAPAE en julio de 2017, la imposibilidad de extender el acuerdo vigente entre Egeda y FAPAE al año 2018". Para responder a las acusaciones de presidente en funciones, el comunicado explica: "Egeda es una entidad que defiende y apoya a los productores audiovisuales, cuya gestión de sus legítimos intereses es la única razón de su existencia. En este sentido, ha apoyado a FAPAE desde su constitución, en todo momento, desde el año 1992, y bajo las diferentes presidencias que ha ostentado la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, incluida la actual de Ramon Colom".