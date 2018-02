El CaixaForum de Sevilla, elegido edificio del año por el portal Archdaily

El CaixaForum de Sevilla proyectado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra ha sido elegido edificio del año en los premios Building of the Year Award 2018, galardones convocados por Archdaily, el portal especializado en arquitectura más popular del mundo, que ha premiado 15 edificios entre los 3.000 que han concurrido a esta convocatoria. El CaixaForum de Vázquez Consuegra, es el único proyecto español entre los 15 ganadores. Los Building of the Year han recaído, en ediciones anteriores, en figuras tan relevantes como el británico Norman Foster, el holandés Rem Koolhaas o los americanos Diller Scofidio + Renfro.

Los premios se conceden tras una votación abierta en la que han participado más de 100.000 lectores del portal para elegir aquellos edificios que por su belleza, inteligencia, creatividad o servicio a la comunidad representan la mejor arquitectura del año.

El portal Archdaily, con sede en Nueva York, ha destacado de los proyectos seleccionados el hecho de que en ellos están representados los valores que consideran su misión como plataforma especializada en arquitectura, brindar inspiración, conocimientos y herramientas a arquitectos de todo el mundo.

El nuevo CaixaForum, demuestra cómo hacer visible un edificio subterráneo, partiendo de un espacio bajo tierra, el del parking de la Torre Sevilla ideada por César Pelli en la Isla de la Cartuja, Vázquez Consuegra y su equipo han construido un inmueble en el que la elegancia de las nuevas salas de exposiciones convive con la esencia industrial del contenedor, sabiendo aprovechar los huecos existentes para encajar un amplio programa de espacios públicos, restaurante, salas de exposición, almacenes, oficinas y auditorio sin que pasado y presente del edificio se perturben.

La marquesina ideada por Guillermo Vázquez Consuegra es el elemento que anuncia y destaca el acceso al edificio bajo el nivel del suelo, fabricada en espuma de aluminio queda más vinculada con los plazos largos de la arquitectura que con la temporalidad de las modas. Esta cubierta curva que cubre y señala es, además, el conducto de la luz natural que ilumina el espacio subterráneo y lo hace, así, más luminoso.

Archdaily, con más de 500.000 lectores diarios y 160 millones de visitas al mes, ha premiado también, entre otros, al edificio de Apple en Chicago (Estados Unidos), de Foster and Partners; el Zeitz Museum de Arte Contemporáneo, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), de Heatherwick Studio; el Pueblo Infantil en Formoso do Araguaia (Brasil), de Rosenbaum y Aleph Zero, o la Casa de Vidrio Óptico, en Hiroshima (Japón), de Hiroshi Nakamura & NAP.