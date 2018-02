¡Uuuh!, vaya, aquí no se asusta nadie

“Nunca había hecho un fantasma, y mira que he hecho cosas”, dice Joan Pera, que se ha esforzado por “darle vida y humanidad” al espectro del aristócrata inglés. “Es un reto porque no puedo utilizar los recursos de siempre; me hace mucha ilusión y algo de miedo”. Pera destaca que el personaje tiene mucha magia y algo romántico. “Me gustaría que la gente se encariñara con él y quisiera tenerlo en su casa”.

¿Cómo se hace un fantasma? “Ha habido que buscarlo, empezando por el ¡Uhhhh! y la sábana y a partir de ahí encontrar lo nuestro. El problema es que no existen, ¿sabes?”.

¿Sigue echando en falta a Paco Morán? “Siempre, él tenia ese savoir faire , yo ya procuro... Con Paco hacíamos una buena pareja”.