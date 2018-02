Uma Thurman acusa a Harvey Weinstein de acoso sexual

Uma Thurman ha dado el paso de contar su nefasta experiencia con Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood sobre el que se suceden las denuncias de acoso y abuso sexual. En una entrevista con The New York Times, la estrella del cine afirma que Weinstein, con quien alcanzó la cima con las películas del director Quentin Tarantino Pulp Fiction y Kill Bill 1 y 2, se sobrepasó con ella en un hotel de Londres. Según Thurman, el productor la empujó y trató de abalanzarse sobre ella. "Intentó desnudarse. Hizo toda clase de cosas desagradables", dice, y añade que no llegó a tratar de forzarla.

La actriz no precisa el año en que ocurrió pero apunta que fue después del éxito de Pulp Fiction (1994), que protagonizó con John Travolta. Aquel triunfo sonado estrechó la relación profesional entre la actriz y el productor de Miramax, midas del cine independiente. Thurman recuerda que solían hablar horas de su trabajo y que Weinstein no dejaba de felicitarla, además de ayudarla a darle orientación a su fulgurante carrera. "Controlaba el tipo de actores y directores que eran adecuados para mí", explica.

Todo se empezó a torcer, según su relato, en un hotel de París cuando Weinstein, en un encuentro para discutir un guión, le pidió que lo siguiera y la acabó conduciendo a una sauna. Allí, Thurman, vestida de cuero y ahogada de calor, le dijo: "Esto es ridículo, ¿qué haces?", a lo que él reaccionó poniéndose nervioso y cabreado, saliendo de la sauna abruptamente.

El siguiente episodio fue el de Londres, en la suite de Weinstein en el hotel Savoy. Thurman dice que logró "escabullirse" del acoso del productor "como un lagarto". Un día después recibió un ramo de rosas amarillas con una nota que decía: "Tienes mucho instinto".

La actriz afirma que volvió al hotel y le "juró" a Weinstein que "si le hacía a alguien más lo que le había hecho a ella perdería su carrera, su reputación y su familia". Según el testimonio de una amiga de Thurman, el productor reaccionó amenazándola con usar su poder para dinamitar su carrera en Hollywood. Weinstein, que se encuentra en un centro de rehabilitación de Arizona siguiendo una terapia para la adicción al sexo, ha comunicado al diario neoyorquino que en su día se disculpó con Thurman por lo sucedido y argumenta que "malinterpretó sus señales". El productor ha sido denunciado en los últimos meses por decenas de mujeres que lo acusan de acoso o violación.

Thurman, de 47 años, llevaba varios meses pensando en hacer estas revelaciones. En noviembre publicó un mensaje en una red social en el que dejaba ver que se estaba preparando. "Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡feliz Acción de Gracias a todos! (excepto a ti, Harvey, y a todos tus retorcidos conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo lentamente, no te mereces ni una bala)". Acompañó el texto con una foto suya como Beatrix Kiddo, la asesina profesional que en Kill Bill 2 (2004) persigue vengarse de Bill, el hombre que quiso matarla.

En la entrevista, la actriz lamenta haber formado parte del universo de gloria de Weinstein, con ella en medio simbolizando con su papel de Kill Bill el "empoderamiento femenino" mientras cargaba con lo ocurrido. "Yo soy una de las razones por las que una chica habría entrado en su habitación sola, como lo hice yo", dice. "Y todos esos corderos caminaron hacia el matadero convencidos de que nadie que hubiera alcanzado tal posición podría hacerles algo ilegal; pero sí podría". Después de los episodios de acoso, Thurman consideró a Weinstein su "enemigo" pero siguió trabajando con él.

Thurman también acusa al director Quentin Tarantino del accidente que sufrió durante el rodaje en México de una escena de Kill Bill 2 en la que conduce veloz por un sendero tropical en un deportivo antiguo. La actriz no confiaba en el vehículo y había pedido que lo hiciera su doble, pero según ella Tarantino la presionó y la convenció. Para respaldar esto, Thurman ha dado acceso a The New York Times a una copia de la grabación del accidente, en el que se ve de espaldas a la actriz pilotando hasta que pierde el control y cocha violentamente contra unas palmeras. Tarantino aparece a los pocos segundos acudiendo en su ayuda. La grabación no tiene sonido.