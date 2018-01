Gesualdo, Caravaggio y Marlowe: ese triángulo de artistas... y asesinos

A partir de este próximo miércoles 24 de enero y el 18 de abril, el curso concebido por Xavier Güell y organizado por la Fundación Montemadrid propone una inmersión interdisciplinar. Conferencias, proyecciones, representaciones y conciertos conforman esta aproximación a los Tres asesinos: Caravaggio, Marlowe y Gesualdo. Las sesiones comienzan con tres conferencias a cargo de Luis Antonio de Villena, Antonio ballesteros y Eduardo Torrico. Habrá, además un concierto de madrigales de Gesualdo a cargo del grupo Música Ficta. El 7 de febrero sigue con el espectáculo El ring: Shakespeare contra Marlowe con Mónica Maffía y Antonio Ballesteros. Otras conferencias corren a cargo de Fernando Marías, Marco Bizzarini, Estrella de Diego, Alberto Corazón, José Enrique Ruiz Domènech, Nacho Ares o Javier Sierra. Sonará más música de la mano de la formación Vandalia o Sigma Project y se proyectarán documentales como Much ado about something y películas como Eduardo II, con Ian McKellen.